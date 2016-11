Die beste wyn in SA

Wynliefhebbers en wynkenners moet kyk of die wyn waarvan hulle hou ook op die nasionale wyn-ranglys voorkom. Die Suid-Afrikaanse Wyn-indeks (SAWI) het SA se top presterende wyne uitgewys en daar word na hierdie wyne verwys as SA se Grand Wines versameling.

SAWI se unieke ‘Algorithm of Excellence’ is aangewend om die prestasie van individuele wyne oor ‘n minimum van drie oesjare te meet. Dit vergelyk en kondenseer die resultate van meer as 100 multinasionale kompetisies, graderings, resensies en inskrywings oor ‘n aaneenlopende tydperk van tien jaar.

Met SAWI se indeks wat bekend staan as die hoogste kwaliteit maatstaf vir SA wyne, verteenwoordig hierdie wynlys die beste wyn in die land.

Beste wyn in SA [in SAWI rangorde]

Saronsberg Cellar Full Circle Shiraz Mourvedre Viognier

Saronsberg Cellar Shiraz

Hamilton Russell Vineyards Chardonnay

DeMorgenzon Reserve Chenin Blanc

La Motte Pierneef Shiraz Viognier

Eagles’ Nest Shiraz

Cape Point Vineyards Isliedh Sauvignon Blanc Semillon

Rijk’s Private Cellar Reserve Pinotage

Sadie Family Wines Signature Series Columella Shiraz Mourvedre

Bouchard Finlayson Galpin Peak Pinot Noir

Klein Constantia Estate Vin de Constance

Paul Cluver Estate Wines Chardonnay (Elgin)

Mvemve Raats de Compostella Bordeaux Blend

Cederberg Private Cellar Shiraz

Tokara Directors Reserve White Sauvignon Blanc Semillon

Groot Constantia Estate Chardonnay

Groot Constantia Estate Shiraz

Ken Forrester Wines Icon Range The FMC Chenin Blanc

Nederburg Private Bin Eminence Noble Late Harvest Muscadel

Hamilton Russell Vineyards Pinot Noir

Wildekrans Wine Estate Barrel Select Pinotage Reserve

Vergelegen Wines G.V.B. White Sauvignon Blanc Semillon

Cederberg Private Cellar David Nieuwoudt Ghost Corner Semillon

Jordan Wine Estate Nine Yards Reserve Chardonnay

Sadie Family Wines Signature Series Palladius Chenin Blanc Grenache Blanc Marsanne Roussanne

Stellenrust ’51’ Chenin Blanc Barrel Fermented

KWV The Mentors Chardonnay

Newton Johnson Family Vineyards Pinot Noir

Van Ryn’s 12 Year Old Distiller’s Reserve Brandy

Vergelegen Wines Reserve Semillon

Mullineux & Leeu Family Wines Straw Wine

Fleur du Cap Noble Late Harvest

Kleine Zalze Wines Family Reserve Sauvignon Blanc

Nederburg Private Bin Edelkeur

Cape Chamonix Wine Farm Chardonnay Reserve

Cederberg Private Cellar Sauvignon Blanc

Reyneke Wines Reserve Red Syrah Cabernet Sauvignon

Kanonkop Estate Pinotage

De Toren Private Cellar Fusion V Cabernet Cab Franc Malbec Merlot Petit Verd

Bouchard Finlayson Tete de Cuvee Galpin Peak Pinot Noir

Rustenberg Wines Peter Barlow Cabernet Sauvignon

Aaldering Vineyards & Wines Pinotage

Oak Valley Wines Elgin Chardonnay

Cederberg Private Cellar David Nieuwoudt Ghost Corner Elim Sauvignon Blanc

Kanonkop Estate Paul Sauer Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot

Van Ryn’s 15 Year Old Fine Cask Reserve Brandy

Oak Valley Wines Pinot Noir

Stark-Condé Three Pines Jonkershoek Cabernet Sauvignon

Creation Wines Reserve Pinot Noir

Kleine Zalze Wines Vineyard Selection Chardonnay Barrel Fermented

Saronsberg Cellar Seismic Cabernet Sauvignon Petit Verdot Malbec

Morgenster Estate Reserve Merlot Cab Sauvignon Cab Franc Petit Verdot

Rustenberg Wines John X Merriman Cab Sauvignon Merlot Cab Franc Petit Verdot

Boplaas Family Vineyards Cape Tawny Port

Groot Constantia Estate Gouverneurs Red Cabernet Sauvignon Merlot Cab Franc Malbec

Boplaas Family Vineyards Cape Vintage Reserve Port

Le Riche Wines Reserve Cabernet Sauvignon

Laborie Wine Farm Alambic Potstill Brandy

Vriesenhof Vineyards Kallista Cabernet Franc Merlot Cabernet Sauvignon Malbe

Spier Creative Block 3 Selection Rhone Blend Shiraz Mourvedre Viognier

Mullineux Family Wines Schist Syrah

Laibach Vineyards The Ladybird Red Cab Franc Petit Verdot Malbec

Paul Cluver Estate Wines Riesling Noble Late Harvest

Porseleinberg Shiraz

KWV Classic Collection Cape Tawny Port

De Krans Cape Vintage Reserve Port

Cape Chamonix Wine Farm Pinot Noir Reserve

Annandale Wines Cabernet Sauvignon

Vriesenhof Vineyards Pinot Noir

Diemersfontein Carpe Diem Pinotage Reserve

Raka Biography Shiraz

Vriesenhof Vineyards Chardonnay

Saronsberg Cellar Provenance Range Cabernet Sauvignon Merlot Malbec Petit Verdot

Sadie Family Wines Old Vine Series T Voetpad Chenin Blanc, Semillon Palomin

Reyneke Wines Reserve White Sauvignon Blanc

Warwick Estate Trilogy Cabernet Sauvignon Merlot Cab Franc

Graham Beck Méthode Cap Classique Brut Rosé NV

Vriesenhof Vineyards Pinotage

Annandale Wines Shiraz

Meerlust Rubicon Cabernet Sauvignon Merlot Cabernet Franc

Graham Beck Ad Honorem Pheasant’s Run Sauvignon Blanc

Rustenberg Wines Five Soldiers Chardonnay

KWV 20 Year Old Brandy

Richard Kershaw Clonal Selection Elgin Chardonnay

Windmeul Cellar Reserve Pinotage

Ataraxia Wines Chardonnay

Diemersdal Estate Pinotage Reserve

Constantia Glen Five Merlot Cabernet Malbec Cab Franc Petit Verdot

Kleine Zalze Wines Family Reserve Chenin Blanc

Bouchard Finlayson Hannibal Sangiovese Pinot Shiraz Mourvedre Nebbiolo Barb

Kleine Zalze Wines Family Reserve Cabernet Sauvignon

Shannon Vineyards Mount Bullet Merlot

Tokara Directors Reserve Red Cabernet Sauvignon Petit Verdot Merlot Cab Franc Malbec

Sumaridge Wines Pinot Noir

DeMorgenzon Maestro Chenin Chardonnay Roussanne Viognier

KWV The Mentors Shiraz

Groot Constantia Estate Sauvignon Blanc

Sadie Family Wines Old Vine Series Kokerboom Semillon Pinot Gris

La Motte Pierneef Sauvignon Blanc

Jordan Wine Estate The Real McCoy Riesling

Foto: SAWi toekennings trofee en Grand Wines versameling: Hempies du Toit (Annandale), Carl vd Merwe (DeMorgenzon), Peter Finlayson (Bouchard Finlayson), Nick v Huysteen (Saronsberg) en Wendy Appelbaum (DeMorgenzon).