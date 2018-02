Die begrotingsrede: R6-miljard beskikbaar vir die droogte

“R6-miljard sal beskikbaar gemaak word in die 2018/19 finansiёle jaar vir droogteverligting,” het Malusi Gigaba, minister van Finansies, tydens die begrotingsrede gesȇ. Hy het ook genoem dat die land deur droogte geteister word en dat dit baie druk op die watervoorsiening vir inwoners in Kaapstad plaas, daarom moet waterbesparing aandag geniet.

Hy voeg by dat kleiner dorpe in die Noord-Kaap en Oos-Kaap ook as gevolg van die droogte swaarkry.

“Finansiering vir waterinfrastruktuurprojekte sal in die wysigingsbegroting gemaak word. Die begroting sal verligting ter waarde van R473-miljoen in 2018/2019 bied aan provinsies en munisipaliteite,” sȇ hy.

Die regering wil ook die damkapasiteit in die land verhoog. Volgens Gigaba sal R91,6-miljard spandeer word aan die opgradering, uitbreiding en instandhouding van water-infrastruktuur. Altesaam R34-miljard sal oor dieselfde periode spandeer word aan waterdienste, hoofsaaklik deur munisipale toelaes.

Die regering sal ook poog om te verhoed dat werksverliese in plaasgemeenskappe plaasvind.

Min of meer R581,7-miljoen sal aan 450 swart kommersiёle boere oor die volgende vyf jaar toegestaan word.

Dieselkorting

Die dieselkorting vir die landbou sal met 38,8c per liter styg. Die landbou kry elke jaar 40% (8,8c per liter) van die verhoging in die brandstofheffing van 22c per liter terug in die korting, asook die totale styging van 30c per liter in die heffing vir Padongeluksfonds. Die totale dieselkorting sal na die verhogings nou R3,22 per liter beloop op die diesel wat boere vir landbouproduksie gebruik.

Die dieselkorting van 20c per liter wat die landbou vir baie jare voor 1994 ontvang het, is deur die nuwe regering afgeskaf. Na lang gesprekke met die Nasionale Tesourie deur Agri SA en Graan SA is ‘n korting van 42c per liter weer in April 2001 ingestel en dit is daarna elke jaar volgens die ooreenkoms wat met die regering bereik is verhoog.

Oor die BTW

Gigaba het ook aangekondig dat die BTW van 14% nou na 15% gaan verhoog vanaf 1 April 2018. Dit is die eerste keer sedert 1993 wat Suid-Afrikaners meer BTW gaan betaal.