Desember 2016: Trekker- en stroperverkope

Trekkerverkope van 349 eenhede vir Desember is aansienlik (byna 28%) meer as die 273 eenhede wat verlede Desember verkoop is. Vir die 2016-kalenderjaar is trekkerverkope ongeveer 11% laer as verkope vir 2015. Stroperverkope van sewe eenhede in Desember is dieselfde as die sewe eenhede wat in Desember van die vorige jaar verkoop is. Vir die 2016-kalenderjaar is stroperverkope ongeveer 14% laer as verkope vir 2015.

Algemene somerreën het nou in die meeste van die land geval en die meeste boere, selfs in die westelike dele wat vir ᾿n tyd lank droog was, het reeds hulle gewasse aangeplant. Gewasse wat op land staan lyk goed en sentiment in die mark is positief. Wat nou vereis word is opvolgreën tot einde Februarie, sodat die aangeplante gewasse hulle volle opbrengspotensiaal kan behaal.

Volgens ramings in die bedryf, behoort algehele trekkerverkope in 2017 minstens so goed te wees as wat dit in 2016 was.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie