Dalewood Huguenot wen Beste Suid-Afrikaanse Kaas by die Wêreldkaastoekennings 2017

Dalewood Huguenot van Dalewood Fromage, geborg deur Agri-Expo, is onlangs by die 30ste jaarlikse Wêreldkaastoekennings aangewys as die Beste Suid-Afrikaanse Kaas. Na meer as 3 000 kase in een enkele dag by Tobacco Dock in Londen geproe en beoordeel is, is Dalewood Huguenot aangewys as gesamentlik derde beste van al die kase.

’n Rekordgetal inskrywings uit 35 lande is ontvang om aan die 30ste herdenking van hierdie toekennings deel te neem wat in oorleg met die Taste of London-fees gehou is. Cornish Kern wat in die Alpynse-styl deur die Britse Lynher Dairies Cheese Company gemaak word, is as Kaaswêreldkampioen vir 2017 aangewys.

Die beoordelaars het die internasionale kollig behoorlik op die kundigheid en harde werk van Suid-Afrikaanse kaasmakers geskyn deur die volgende toekennings te gee: een Supergoud, twee Goud, vier Silwer en vier Brons. Ander Suid-Afrikaanse vervaardigers wat toekennings van die wêreld se grootste kaaskompetisie teruggebring het, sluit in: Goud vir Kilembe van Belnori Boutique Cheesery; Silwer vir Klein River Matured Gruberg van Klein River Cheese; en Brons vir Karoo Crumble van Langbaken Cheese.

Inskrywings van onder meer Colombië, Suid-Afrika, Australië en Bosnië-Herzegowina is per vragmotor, trein, vliegtuig en boot by twaalf afleweringspunte regoor die wêreld afgelewer, waarna die kase na Londen vervoer is. Die beoordelaarspaneel van 230 het meer nasies as ooit tevore bevat en het verteenwoordigers uit 29 verskillende lande en ses kontinente ingesluit – soos Suid-Afrika, Japan, Meksiko en die VSA. Elkeen van die 3001 kase is in een dag geproe, geruik en gegradeer en die wenners het hulle Brons, Silwer en Goue medaljes ontvang.

Nadat die top 16 kase gekies is, het toeskouers by die Taste of London-fees vergader om te aanskou hoe die Super Jurie oor die wêreld se allerbeste kaas beraadslaag. Bekendes en groot handelsname in die internasionale kaasbedryf was teenwoordig wat kaasmakers, kopers, verkopers en skrywers ingesluit het, soos die Suid-Afrikaanse suiwelkonsultant, Kobus Mulder, sowel as Roland Barthélemy, President van die Guilde des Fromagers in Frankryk, die Noorweegse kaasmaker, Siri Helen Hansen-Barry, Claudia Bowman van McIntosh & Bowman Cheesemonger in Australië en Mary Quicke van Quicke’s in Brittanje. Die hoofbeoordelaars het die geleentheid gekry om op World Cheese TV oor hulle gunsteling-kaas te gesels, waarna hierdie jaar se Kaaswêreldkampioen aangewys is.

Die Taste of London-fees het van 16-19 November by Tobacco Dock in Londen plaasgevind.

Wêreldkaastoekennings 2017 – die geskiedenis

– Die Fynproewersgulde organiseer die Wêreldkaastoekennings.

– 2017 was die 30ste herdenking van die kompetisie en is gevier met geleenthede soos The Cheese Bar wat ’n spesiale Macaroni-en-Kaasdis by die Taste of London-fees bedien het, sowel as die bekroonde gelato-maker Swoon se bekendstelling van beperkte uitgawes van twee kaasgeure, gemaak van die Wêreldkaastoekennings se voormalige wenners.

– Dit is die wêreld se grootste ‘net kaas’-kompetisie – met geen jogurt, room, botter of ander suiwelprodukte nie.

– 3 001 kase uit 35 verskillende lande het deelgeneem – insluitende Australië, Oostenryk, België, Bosnië-Herzegowina, Brasilië, Kanada, Colombië, Kroasië, Siprus, Denemarke, Estland, Frankryk, Duitsland, Griekeland, Guernsey, Hongarye, Ierland, Italië, Luxemburg, Meksiko, Nederland, Noorweë, Poland, Portugal, Roemenië, Serwië, Slowakye, Slowenië, Suid-Afrika, Spanje, Swede, Switserland, Turkye, Brittanje en die VSA.

– 230 beoordelaars uit 29 lande van regoor die wêreld het gereis om die kase te ruik, te proe en te gradeer.

– Die beoordeling is regstreeks op World Cheese TV uitgesaai.

– Die Super Jurie van 16 beoordelaars het die Kaaswêreldkampioen aangewys.

– Hoe beoordeling geskied – Beoordelaars werk in spanne van drie of vier om te besluit watter kase in aanmerking kom vir Brons, Silwer, Goud – of geen toekenning nie.. Daar word gekyk na die skil en binnekant van die kaas se kleur, die tekstuur, digtheid en veral na die smaak.

Elk van die 66 spanne nomineer gevolglik een buitengewone kaas as hul keuse vir supergoud. Hierdie 66 kase word as die beste in die wêreld beskou en word dan ’n tweede keer deur die 16 internasionaal erkende kundiges van die Super Jurie beoordeel, waarna hulle finaal besluit op ’n wêreldkampioen.

Die Super Jurie bespreek die finale 16 voor ’n gehoor van verbruikers en produsente, waarna die Kaaswêreldkampioen regstreeks op World Cheese TV uitgesaai word ter aanskoue van kaasliefhebbers van regoor die wêreld wat inskakel om die drama te aanskou.

Bron: Dalewood