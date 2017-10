Is daar nog ’n plek vir trusts in boedelbeplanning? Deel 6

deur Theuns Mans, CFP® en Karen Eckley, CFP®, HUB van Trustees for the Future

Soos die jare verbygaan, sien ons al hoe meer veranderings in belastingwetgewing om skuiwergate vir die vermindering en vermyding van belasting deur trusts te beperk. Die doel van ’n trust moenie belastingvermindering wees nie, maar eerder die beskerming van nalatenskappe van een geslag na ’n volgende.

Die jongste belastingimplikasies met betrekking tot leningsrekeninge verskuldig DEUR ’n trust is op 19 Julie 2017 afgekondig. Dit raak nou belangrik om kennis te neem van die implikasies van Seksie 7 C met betrekking tot leningsrekenings wat deur die trust aan die boedeleienaar verskuldig is.

Tans is Seksie 7 C van toepassing op alle RENTEVRYE of LAERENTELENINGS verskuldig deur ’n trust aan persone wat ’n “verbintenis” met die trust het, byvoorbeeld ’n begunstigde, trustee, oprigter of enige ander persoon “verwant” aan hulle, met ingang van 1 Maart 2017, ongeag of die lening voor of na daardie datum voorsien was. Die nuwe belastingimplikasies stel ook voor dat Seksie 7 C van toepassing is op rentevrye of laerentelenings (huidige lenings teen ’n rentekoers minder as prima minus een), wat deur ’n natuurlike persoon of maatskappy (op die aandring van ’n natuurlike persoon), na ’n maatskappy gemaak word wat ’n “verbintenis” het tot ’n trust met effek vanaf 19 Julie 2017.

Dit is dus nie meer ’n alternatief om jou leningsrekening vanaf jou trust te “skuif” na jou maatskappy om die belastingeffek van Seksie 7 C te vermy nie. Seksie 7 C is van toepassing op LENINGS. Met ander woorde as trustees inkomste/voordele kanaliseer na begunstigdes en dit nie uitbetaal, is Seksie 7 C van toepassing. Indien die trustakte voorsiening daarvoor maak dat trustees inkomste na begunstigdes mag kanaliseer, maar hulle behou hulle diskresie oor die tyd/datum/rede vir die betaling, dan is Seksie 7 C nie van toepassing nie.

Wat kan jy doen?

Verseker so gou as moontlik (op 28-02-2017 se finansiële state indien nog nie gefinaliseer) dat die leningsrekeninge wat deur die trust aan betrokkenes met ’n “verbintenis” tot die trust verskuldig is, in die finansiële state se NOTAS gespesifiseer word om aan te dui watter gedeelte van die leningsrekeninge hou verband met: Bedrae wat aan die trust voorgeskiet is vir die verkryging van die primêre woning van die lener; Bedrae wat aan die trust voorsien word teen ’n rentekoers (vermeld die rentekoers); c. Bedrae wat rentevry aan die trust voorsien word; Bedrae gekanaliseer na begunstigdes, maar die diskresie vir uitbetaling is behou deur die trustees. Vir die laasgenoemde om te geld, maak asseblief seker dat die trustakte voorsiening maak vir hierdie magte deur die trustees, dat die resolusie KORREK bewoord is en dat die trustakte nie enige bepalings het wat voorsiening aan begunstigdes voorwaardelik maak nie. Maak seker dat enige rentevrye lening van meer as R1 250 000 verskuldig aan jou, terugbetaal word aan jou (in kontant of met bates in specie) voor 28-02-2018. Indien moontlik, as die lening net aan een gade verskuldig is, in die geval van ’n getroude paar en daar is geen ander risikos nie, dat die belastingvrye skenking tussen gades (dit mag dalk ook binnekort verander) gebruik word om te sorg dat albei partye hulle jaarlikse R100 000 belastingvrye skenking effektief benut. Goeie en behoorlike boedelbeplanning wat ’n trust insluit is steeds ’n opsie om ’n nalatenskap te beskerm, maar soos dit duidelik word in hierdie artikel, is dit ’n hoogs gespesialiseerde veld. Maak dus seker jy vorm ’n vertrouensverhouding met ’n kundige boedelbeplanningsmaatskappy soos Trustees for the Future.

Theuns Mans is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner wat in boedel- en beleggingsbeplanning spesialiseer. Stuur gerus jou vrae na Theuns Mans (CPF®) se e-posadres: theuns@ffg.co.za.