Compass-groep verbind hulle tot hok-vrye eiers

Die voedsel-diensmaatskappy, die Compass-groep, wat rondom 4 miljard maaltye per jaar in 50 lande bedien, het aangekondig dat hy voortaan net eiers van vryloophoenders (hok-vrye eiers) sal gebruik.

Humane Society International en The Humane Society van die Verenigde State het saam met Compass groep vir ‘n paar jaar aan die ideaal gewerk.

Die groep sê lêhenne word dikwels vir hulle hele lewe in klein en oorvol batteryhokke ingedruk sodat die hoenders nie eens ten volle hulle vlerke kan strek nie. Die gebruik van konvensionele batteryhokke vir lêhenne is verban in die Europese Unie, Amerika, Nieu-Seeland en Bhoetan. Die meerderheid van provinsies in Indië, wat die derde grootste eierprodusent in die wêreld is, het gesê die gebruik van die batteryhokke oortree die land se dierewelsyn-wetgewing en die land debatteer oor ‘n nasionale verbod.

Chetana Mirle, direkteur van HSI Farm Animals, sê: “Met die verbintenis tot slegs hok-vrye eiers, sal Compass-groep die lewe van miljoene diere elke jaar verbeter.”

Nicki Crayfourd, direkteur van gesondheid, veiligheid en omgewing by Compass-groep, sê: “Die verbetering van die welsyn van plaasdiere is ‘n belangrike fokus vir ons maatskappye en ons het die verkryging van hok-vrye eiers sedert 2009 ondersteun.”

In Suid-Afrika, het Woolworths ‘n hok-vrye eierbeleid aangeneem, en hok-vry of “free range” eiers kan ook gevind word by Pick n Pay, Checkers en Spar.

Bron: Bizcommunity