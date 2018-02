CLAAS se JAGUAR en SHREDLAGE®maak kuilvoer vir die 21ste eeu

Kuilvoermaak is ‛n wetenskap op sy eie en na baie jare se ervaring en ontwikkeling het almal gedink dat dié waardevolle voer nou so ver gevorderd is as wat dit ooit sal wees. Maar hulle het nie rekening gehou met die vernuf en vindingrykheid van die manne met die dik brille van SHREDLAGE® in Amerika nie.

Dié slimkoppe het onlangs ‛n rewolusionêre deurbraak aan die meganiese kant van kuilvoermaak gemaak. Hulle het gevind dat kuilvoerstukkies wat effens langer gesny word en dan tussen twee rollers van verskillende groottes, wat teen verskillende spoed draai, gestuur word, ’n kuilvoer produseer wat makliker vastrap, vollediger inkuil, ’n hoër verteerbaarheid, en ’n beter ruvoergehalte het. Die geheim lê opgesluit in die spoed en in die bepaalde riffelprofiel op die rollers wat die kuilvoerstukkies op ’n bepaalde manier in die lengte afskeur. Die beeste stem saam. Universiteitstudies van Wisconson Madison het getoon dat SHREDLAGE®-kuilvoer diere- en melkproduksie aansienlik verbeter omdat die skeurtegniek die plant se binneste selle beter aan die mikrobes wat vir die inkuilingsproses verantwoordelik is, blootstel.

Hierdie tegnologiese deurbraak het SHREDLAGE® met CLAAS laat saamspan om ’n gedugte JAGUAR-kuilvoerkerwer te bou wat nou selfs nog beter kuilvoer maak. Jarren en Simeon Hurwitz boer buite Davel en hulle het onlangs hulle hele vloot van 20 trekkers, stropers en werktuie na CLAAS-produkte oorgeskakel. Hulle het ook twee JAGUAR 960’s bestel om die beste potensiaal uit hulle kuilvoermielies te haal. Hulle is ook voor in die nuwe neiging om kuilvoer vir vleisbeeste te voer, omdat dit so ’n veelsydige voerbron is – en hulle Boran-stoet en kommersiele kudde lyk beslis nie teleurgesteld nie. Die Hurwitz-broers maak nou so vinnig en doeltreffend kuilvoer dat dit voor die wind met hulle kuilvoerkontrakteur sonderneming, Green Star Contractors, gaan.

“Ons het CLAAS gekies omdat ons so maklik met Kempston Agri, hulle agente, se heel boonste besluitnemers kon gesels. Ons het ook ’n uitstekende verhouding met hulle plaaslike agente, Trekland. Ons almal is familie-ondernemings en daarom praat ons mekaar se taal, sê Jarren Hurwitz. “Hulle toerusting is uitstekend en daarmee saam het die uitstekende hulp en diens ons oortuig om die CLAAS-roete te volg.”

Vir meer inligting om meer uit mieliekuilvoer te put, skakel 043-703-3100 en praat met Michael Howell (michael.howell@kagri.co.za) of Etienne van Wyk (etienne.vanwyk@kagri.co.za). Besoek ook www.claas.co.za.