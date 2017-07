CEMOS AUTOMATIC: Só eenvoudig kan dit wees om stroopdoeltreffendheid te bevorder

Met die LEXION 700-reeks is CLAAS die wêreld se eerste stroperreeks wat homself deurlopend en outomaties by oestoestande aanpas. CLAAS het CEMOS (CLAAS Elektroniese Masjienoptimisasiestelsel) vir sy LEXION-stropers bekendgestel.

Hierdie operateurbystandstelsel help om die stroper se stroopwerkverrigting te verbeter deur die operateur met verstellingsvoorstelle te lei om die optimale masjienverstellings te maak. Die operateur moet egter hierdie voorstelle aktief aanvra en hulle aktief aanvaar of verwerp. Hierdie stelsel is dus ’n stelsel van dialoog tussen die operateur en die masjien.

Synde die eerste ten volle outomatiese verstellingstelsel vir graanskeiding en -skoonmaak, beloof die CEMOS AUTOMATIC-stelsel in die Lexion om ’n omwenteling in stroopwerk te bring. Saam met die GPS PILOT, outomatiese stuurstelsel en CRUISE PILOT-deurvoerbeheerder, kan CLAAS-stropers nou byna ten volle outomaties presteer met die top werkverrigting op die gebied van volume, graangehalte, graansuiwerheid, minimale brandstofverbruik en maklike werking.

CEMOS AUTOMATIC verseker volgehoue top werkverrigting. Die nuwe CEMOS AUTOMATICstelsel gebruik talle sensors om ’n wye verskeidenheid parameters van die stroper met splitsekonde akkuraatheid te moniteer en om onmiddellik by die heersende toestande aan te pas – ten volle outomaties.

Hier is ’n vergelyking tussen die twee werkstelsels:

CEMOS AUTO SEPARATION optimiseer die skeiding van oorblywende graan deur die parameters vir rotorspoed en die posisie van die rotordekplaat te verstel.

CEMOS AUTO CLEANING reguleer die skoonmaakproses via die parameters vir waaierspoed sowel as die bo- en ondersifopeninge.

CEMOS AUTOMATIC is op die bekende CEMOS-stelsel gegrond en die OUTOMATIESE weergawe behou dieselfde dialoogfunksie. Die outomatiesefunksies word op die CEBIS-terminaal vertoon. Hulle word altyd in die fabriek geaktiveer, maar kan afgeskakel word deur toegang tot CEBIS MOBILE.

Voorts kan CEMOS AUTO SEPARATION en CEMOS AUTO CLEANING afsonderlik aan- of afgeskakel word. In CEMOS AUTOMATIC kan die operateur tussen vier optimiseringstrategieë kies, naamlik “maksimum deurvoer” vir tye wanneeer die stroopvenster baie klein is of wanneer die weertoestande gunstiger is; “minimum brandstofverbruik”; “hoë dorsgehalte”; en “gebalanseerd”, wat al drie die bogenoemde verstellings kombineer. Op aanvanklike voorproduksiemasjiene het die “maksimumdeurvoer”-bedryfstrategie in CEMOS AUTOMATIC tot opbrengsverbeterings van tot 20% gelei.

Vir meer inligting oor die soete ervaring van stroopwerk met CLAAS se CEMOS AUTOMATIC, kontak Michael Howell by Michael.howell@kagri.co.za of Etienne van Wyk by etienne.vanwyk@kagri.co.za, of skakel 043-703-3100. Besoek ook www.claas.co.za.