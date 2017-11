Jy benodig:

– pizza-deeg/brooddeeg

– pizza-vulsel van jou keuse (vleise, kase, green peppers ens)

– pizza sous/tamatiesous

– geklitste eier

Nou maak jy so:

– rol die deeg in ‘n sirkel uit

– plaas jou sous en vulsel op die een helte van die sirkel.

– vou die ander helfte oor en vou die kante toe

– smeer met geklitste eier en bak teen 180 grade celcius vir 15 – 20 minute

* Bedien met ‘n lekker slaai!

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.