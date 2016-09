Buffel vir R168-miljoen verkoop

‘n Buffelbul, Inala, is vir ‘n ongelooflike bedrag van R168-miljoen op ‘n wildsveiling by Thaba Tholo-wildplaas verkoop. Die plaas is net buite Thabazimbi en die veiling is deur Wildswinkel gereel. Die omset van die veiling was R283-miljoen.

Inala is deur ‘n konsortium gekoop. Piet du Toit, Norman Adami en Wicus Pretorius, bekende wildsboere, is deel van die konsortium.

Die vorige rekordprys wat ‘n buffelbul, Mystery, behaal het was R40-miljoen wat Johann Rupert in 2013 betaal het, ook by Thaba Tholo.

Vroeër vanjaar het ‘n kwart van ‘n buffelbul R44-miljoen behaal op Piet du Toit se veiling.