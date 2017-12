Brasilië se hoenderboere moet ondersoek word

Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPA) is baie bekommerd oor die onlangse verslag wat die gruwelike werksomstandighede, wat aan slawe-arbeid grens, by sommige Brasiliaanse pluimveeprodusente identifiseer.

Die Amerikaanse Instituut vir Landbou en Handelsbeleid sê slawerny is endemies tot die Brasiliaanse pluimveesektor. As die verslag reg is dui dit op onaanvaarbaare werkstoestande by geriewe wat baie hoendervleis aan Suid-Afrika verskaf.

Brasilië is die wêreld se grootste hoendervleisprodusent en die hoofbron van hoendervleisinvoere na Suid-Afrika. Hierdie invoere sluit meganies ontbeende vleis, waarvan Brasilië al lankal ‘n verskaffer vir SA is, en nou ook bevrore hoenderstukke in, want die invoere vanaf die Europese Unie was beperk weens voëlgriep.

SAPA gaan die Suid-Afrikaanse regering versoek om dringend kommentaar hieroor by Brasilië te kry en indien dit wel waar is moet daar dringende stappe gedoen word.

Duisende Suid-Afrikaanse werkers in die pluimveebedryf het alreeds hulle werk verloor as gevolg van gestorte ingevoerde hoender van lande soos Brasilië waar die land nou ontbloot is as een waar werknemers vernederende werksomstandighede beleef.

Al hierdie bewerings kom ‘n paar maande na Brasilië se vrotvleisskandaal. In Mei vanjaar het baie lande, insluitend Suid-Afrika, vleisinvoere van sommige Brasiliaanse boere verban na bewerings dat onveilige vleis uitgevoer word.

Die pluimvee-aantygings is ‘n verdere verwysing van onaanvaarbare toestande by Brasilië se boere en swak beheer deur die Brasiliaanse owerheid.

In Januarie vanjaar het SAPA daarop aangedring dat die Suid-Afrikaanse regering alle buitelandse fasiliteite wat hoender na Suid-Afrika uitvoer, moet inspekteur en goedkeur.

Dit was een van die baie aanbevelings wat aan die regering gemaak is om die Suid-Afrikaanse pluimveebedryf te ondersoek. Die taakspan moet nog ‘n verslag of aanbevelings uitreik.

SAPA glo dat ‘n dringende inspesievereiste in werking gestel moet word en gaan sy kommer oor Brasilië se slawerny by die internasionale pluimveeraad na die tafel bring. Suid-Afrika en Brasilië is geaffilieer by die raad.

Hulle hoop ook dat die regering hulp sal bied vir die vestiging van plaaslike produksiegeriewe vir meganiese ontbeende vleis. Dit sal weer tot werkskepping lei.

Bron: SAPA