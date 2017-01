Verbruikers moet hulle solank gereed maak, want brandstofpryse gaan weer in Februarie styg.

Volgens die AA(Automobiele-Assosiasie) het internasionale oliepryse met ‘n veel groter marge gestyg.

Petrol kan met sowat 44c per liter, diesel met 37c en paraffien met 31c per liter in Februarie 2017 styg.