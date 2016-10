Brahmankoei en -kalf breek rekord

Schalk Burger, voormalige springbokkaptein het gister ‘n rekord by die Brahamane se nasionale veiling in Parys laat spat. Hy het deur middel van ‘n verteenwooordiger ‘n alimintige R110 000 vir ‘n wit koei en kalf betaal. Dit is R30 000 hoër as die vorige rekord wat vir ‘n koei betaal is. Mnr Hannes Liebenberg (foto) van SHL Brahmane buite Koster sê die kalf is op 22 Augustus gebore, maar sy uitsonderlike genetika was al van vroeg af baie opvallend.