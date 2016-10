Bonnox werk in enige toepassing

Daar is nie ’n omheiningsuitdaging waarvan Bonnox nie korte mette maak nie. Bonnox-heinings kan van die kleinste kleinvee tot die weerbarstigste wildsoort op ’n plaas presies op die plek hou waar ’n boer hulle wil hê. Twee van ProAgri se skrywers het die maand by drie boere gaan kuier wat van die mobiele Port-a-pen vir skape tot die ‘Kombi-fence’ inspan om kameelperde binne te hou.

Hantering in ’n kits

Bertie Teessen boer buite Bronkhorstspruit en moes blitsvinnig ’n plan maak toe sy kar weens onvoorsiene omstandighede voor die perde gespan is. “My skape het op die plaas aangekom nog voordat ek eintlik gereed was vir hulle en toe moes ons vinnig ’n plan maak met hanteringsgeriewe,” sê hy. Hy het hekkies oorweeg, maar die prys het hom afgeskrik. Gelukkig was hy reeds besig om kampe te span met Bonnox se meer permanente omheining. Toe hy by Bonnox se fabriek gaan draai, is hy en Port-a-pen aan mekaar voorgestel. Hy het sommer dadelik drie van die eenhede aangeskaf.

Wat begin het as ’n tydelike oplossing is nou deel van die daaglikse bestuur van die Vleismerino-boerdery. Veral met lamtyd benut Bertie en sy regterhand op die plaas, Thomas Nkhjera, die voordele van Port-a-pen op elke moontlike manier. ’n Port-a-pen kom in ’n 30 meter rol en het ook blokkies soos Bonnox se ander omheining, maar word van baie dikker en stewiger maasdraad gemaak sodat dit op sy eie regop kan staan.

Wanneer die rol ten volle ontplooi is vorm dit ’n kampie met ’n deursnit van 10 meter wat lag-lag 10 skape op ’n slag kan huisves. Omdat die draad so maklik hanteer, kan jy dit oophou om soos ’n natuurlik geronde drukgang te werk totdat die skape in die binnekring is en dan kan jy die punt inbring en vasmaak. Op die punte is draadlusse waardeur ’n ysterpaal maklik gedruk kan word.

“Ons sit ook tussendeur ’n paar pale om die kamp te anker, maar die skape kom nie uit nie,” vertel Bertie. Hy sê met lamtyd het hulle ’n paar gevalle gehad van ooie wat hulle lammers weggegooi het. Al wat hy gedoen het, was om een van die Port-a-pens in dele te sny en klein lamkampies te maak waarin ooi en lam mekaar kon vind.

Bertie sê: “Die ander lekker ding is dat ons dit kan skuif net waar ons dit nodig het; jy hoef nie al die skape huis toe te bring as jy ’n paar wil uitkeer om te werk of te spuit nie.” Bertie vertel ook dat enige nuwe heining wat hy nou op ’n plek moet span, beslis Bonnox-omheining sal wees, want dit is volversink en hou lank, dit is stewig en hou honde binne en jakkalse buite en dit is maklik om te span. Hy sê met net een helper kan hy in minder as ’n dag ’n 100 m heining oprig wat vir jare sal bly staan. Die enigste voorvereiste is dat die hoek- en stutpale vooraf stewig en reg opgerig moet word.

Trotseer wild en kliprante

Bonnox se ‘Kombi-fence’ hou grootwild soos kameelperde, blouwildebeeste, njalas, waterbokke, elande en – met ’n boereplan – ook koedoes binne. Waterberg Game Lodge buite Warmbad hou buiten die bogenoemde wildsoorte ook rooi en swart rooibokke en goue wildebeeste veilig agter Bonnox aan. Blikkies Blignaut is die plaasbestuurder en hy moes mooi dink oor hoe hy die kosbare diere op die plaas gaan binnehou. Boonop is die klipperige Waterberge nie ’n man se maat as jy kruis en dwars daaroor moet draadspan nie.

Blikkies het ’n paar maande gelede begin om die eerste 50 hektaar teelkamp met 2,4 meter hoë ‘Kombifence’ te omhein. “Die draadspanspan kon 800 meter per dag oprig en dit lyk ook baie netjies, maak nie saak hoe steil die rante se hellings is nie. Dit las ook baie maklik en ek gaan beslis die hele plaas met Bonnox omhein,” sê hy. Om sy koedoes ook binne te hou, het hy ’n vyf meter breë gang al langs die buurman se draad gespan sodat ’n koedoe wat oorspring gedwing word om al met die gang langs terug na die oop plaas te stap. Die gang bied ook ’n deurgang vir die diere op die oop plaas om om die teelkamp te stap.

Die ‘Kombi-fence’ benodig net elke 10 meter ’n Y-paal, want die vertikale drade van die blokkies werk in die plek van sparre. Blikkies het egter besluit om ook elke twee meter ’n spar in te sit. “Ek het dit bloot gedoen om sigbaarheid vanuit die verte te verhoog en vir daardie een keer in ’n leeftyd vloekskoot as een van hierdie duur diere dalk die pad wil vat,” sê hy.

Blikkies het die ‘Kombi Fence’ verkies omdat die onderste blokkies wat kleiner is ook as jakkalsdraad dien terwyl die skilpadjies en krimpvarkies steeds kan deurkom. Nou bespaar hy arbeid en draad terwyl hy die natuur ’n groot guns doen.

Onontbeerlik vir ’n spesialisstokperdjie

Daar is niks so lekker soos ’n boerdery as byverdienste nie. Sean Hubach woon al die afgelope 25 jaar op ’n hoewe naby Lanseria-lughawe en hy besit sy eie gereedskapverhuringsonderneming, maar die boerderybloed loop sterk deur sy are. Jare gelede het hy sy Brahmanstoetbeeste met Bonnox in hulle kampe gehou en toe hy onlangs met kleinvee wou begin boer, moes sy Dorpers ook met Bonnox omhein word. ‘Ek wou die regte prosesse volg en alles van die begin af reg doen. Daarom het ek kenners gekry om my te help om die regte skape aan te skaf. Ek het met baie skaapboere gepraat en hulle het almal gesê Bonnox is my beste keuse, veral omdat Dorpers geneig om onderdeur drade te kruip. Aanvanklik het ek Russiese gras in my kampe geplant en die 1,2 meter ‘Money saver’ ingespan om dit te omhein sodat dit sterk genoeg vir die skape was,” sê Sean.

Maar Sean gaan sy heinings nou vir iets baie belangrikers inspan. Nadat al die ooie vir die eerste keer gelam het, gaan hy hulle sinkroniseer. Dit verg fyn bestuur, maak nie saak hoe groot jou boerdery is nie, en daarvoor moet jou kampe reg en sterk genoeg wees om die ram buite te hou tot wanneer sy dienste benodig word.

“Bonnox se diens en tegniese hulp was weer uitstekend. Hulle het seker gemaak ek het al die spantoerusting wat nodig is en het die res vir my geleen. Die oprigting was baie maklik en een werker kon dit maklik baasraak.

Ons hoor ook elke aand die jakkalse in die veld oorkant ons, maar ons slaap baie rustig en het nog geen probleme ondervind nie,” sê Sean.

