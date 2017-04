BOKHAARMARK VERSTERK

Op die vierde veiling van die somer verkoopseisoen het die beter kwaliteit aanbieding goeie kompetisie van al die kopers ontlok. Die Rand het met 6,2% teenoor die Amerikaanse Doller verswak in vergeleke met die vorige veiling en teen R13,80 verhandel.

Bokhaar pryse het gebaat by die verswakking van die Rand en die gemiddelde markaanwyser was 4,3% duurder om op R192,69/kg te eindig. Die gemiddelde prys vir kleinbokkiehaar het met 3,8% gestyg tot R291,76/kg terwyl jongbokhaar 2,6% duurder teen R224,34/kg verkoop is. Fyn grootbokhaar pryse was 3,3% duurder op R200,87/kg terwyl sterk grootbokhaar 2,5% hoër gesluit het teen R181,85/kg.

Die volgende BKB Bokhaarveiling sal op 9 Mei 2017 plaasvind.

Bron: BKB