Boere se voorneme is om 6% minder mielies vir 2018 te plant

Produsente se voorneme om somergewasse te plant is gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en weerspieël die situasie teen die middel van Oktober 2017.

Volgens die resultate van die opname, is kommersiële produsente van voorneme om 2,470 miljoen ha mielies vir 2018 te plant, wat 6,0% of 158 200 ha minder is as die 2,629 miljoen ha aangeplant verlede seisoen.

Die syfers toon dat produsente van voorneme is om 1,404 miljoen ha witmielies aan te plant, wat 239 000 ha (14,5%) minder is as in die vorige seisoen. In die geval met geelmielies is die verwagte aanplantings 1,066 miljoen ha, wat 80 800 ha (8,2%) meer is as in die vorige seisoen.

Produsente het aangedui dat minder mielies, veral witmielies, aangeplant sal word vir die 2018-seisoen, hoofsaaklik as gevolg van die feit dat boere oorskakel na ander gewasse soos oliesade en geelmielies, weens prysmededingendheid.

In die geval van sonneblomsaad word die verwagte aanplantings beraam op 665 500 ha, wat 4,7% of 29 750 ha meer is as die 635 750 ha aangeplant verlede seisoen. Die toename in die verwagte oppervlakte beplant met sonneblomsaad, is hoofsaaklik as gevolg van toenames in die Vrystaat en Noordwes provinsies, weens aanduidings dat die verwagte oppervlakte beplant met witmieliles in die genoemde provinsies meer gaan afneem as in die ander provinsies.

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon ’n toename van 25,4% of 146 050 ha, in vergelyking met die vorige seisoen – vanaf 573 950 ha tot 720 000 ha. Die verwagte aanplantings van grondbone gaan ook toeneem met 17,0% of 9 500 ha, van 56 000 ha tot 65 500 ha.

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting effens toeneem met 3,2% of 1 350 ha na 43 700 ha, in vergelyking met die vorige seisoen. Die verwagte aanplantings van droëbone word beraam op 60 000 ha, wat 33,2% of 14 950 ha meer is as in die vorige seisoen.

Wintergewasse – 2017 produksieseisoen

Koring: Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,655 miljoen ton, wat 3,58% of 61 400 ton minder is as die vorige skatting van 1,717 miljoen ton, hoofsaaklik omdat die grootste koringproduserende provinsie, naamlik die Wes-Kaap, droogte ervaar. Die oppervlakteskatting vir koring is 491 600 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,37 t/ha is.

Die grootste afname in produksie het in die Wes-Kaap plaasgevind, naamlik 8,0% of 65 200 ton, gevolg deur die Noord-Kaap met 1,3% of 3 800 ton. Dus is die verwagte produksie in die Wes-Kaap 749 800 ton (45%), in die Vrystaat 320 000 ton (19%) en in die Noord-Kaap 304 000 ton (18%).

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is 281 059 ton, wat 4,75% of 12 750 ton meer is as die vorige skatting van 268 309 ton. Die oppervlakte beplant met moutgars is 91 380 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,08 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is onveranderd gelaat op 100 800 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 84 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,20 t/ha.

Die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse vir 2018 sal op 30 Januarie 2018 en die vierde produksieskatting vir wintergewasse vir 2017 op 28 November 2017 vrygestel word.

Bron: Oesskattingskomitee