Boere: Goedkoper diesel ‘n werklikheid

‘n Unieke ooreenkoms vir die verkryging van goedkoper diesel wat by sekere vulstasies aangekoop word is deur Kiaranix en Business Innovations met TLU SA gesluit. TLU SA het die alleenreg om dit in die landbou-waardeketting bekend te stel. Dit is net van toepassing op sekere leweransiers naamlik Shell en Engen regdeur die land. Dit is ‘n welkome geskenk in die jaar wat TLU SA 120 jaar oud word.

Louis Meintjes, president van TLU SA, het dit beklemtoon dat boere weinig aan die mark kan doen met dié dat hulle prysnemers is. Aan die insetkoste kant is daar egter aspekte wat aangespreek kan word ten einde winsgewendheid te bevorder. Hierdie is een so saak.

‘n Besparing van 70c per liter word verkry deur die dieselkaart wat deur TLU SA bestel kan word. In hierdie stadium is daar nie ‘n voordeel vir massa-lewerings wat op die plase gedoen word nie. Op bande en ander produkte by Supa Quick en TrenTyre kan ook afslag van tussen 37% en 58% gekry word.

‘n Baie eenvoudige proses maak dit baie verbruikersvriendelik.

Vir meer inligting en om te registreer kan enige van die ondergenoemde agente gekontak word om ook u besparings in werking te kan stel.

Naam Area Kontaknommers E-pos Wilma Prinsloo Pietersburg 015-293-9804/082-555-4553 wilma@ntlu.co.za Chris Myburg Stoffberg 082-417-2170 chrismyburg@ctecg.co.za Izelle Enslin-Jacobs Pietersburg 082-338-6601 pietersburgdlu@gmail.com Runel Matthews Pretoria 012-804-8031/081-761-4854 tlu@tlu.co.za Elzet Rautenbach Vrystaat 082-358-3104 bielie.bonsmaras@gmail.com Hendrik Marnewick Lichtenburg 082-465-3010 marzs6wick@gmail.com Erika Helm Soutpansberg 079-699-6032 erikahelm@mweb.co.za

Verdere geakkrediteerde persone wat tans in opleiding is sal mettertyd by die lys gevoeg word.

Die aansoekvorms is ook beskikbaar op TLU SA se webblad by www.tlu.co.za. Die voltooide vorms moet dan aan die naaste agent gestuur word. TLU SA lede kan aansoek doen om as agente geakkrediteer te word.

Vir algemene navrae kan Anne-Marie gekontak word by TLU SA se hoofkantoor by 012-804-8031

Bron: TLU SA