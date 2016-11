Boere en landboukundiges ontvang hoogste erkenning in landbou

Die bestes in die Suid-Afrikaanse landbou is op ’n spoggeleentheid net buite Pretoria deur Landbouskrywers SA aangewys.

Allesbeste Boerdery (dr André, Liezel, Edrean en Zander Ernst) was die wenner in die kategorie Boer van die Jaar, Eric Ntlaba is as die beste nuwe toetreder tot die kommersiële landbou bekroon en dr Theo de Jager is aangewys as Landboukundige van die Jaar.

Die prestigeryke geleentheid is deur Absa, Monsanto en Santam Landbou geborg. Landbouskrywers SA bied die kompetisie vir kommersiële boere, nuwe toetreders tot die kommersiële landbou en landboukundiges sedert 1977 aan.

“Vanjaar se kandidate in die drie kategorië is elk op hulle eie terrein besonderse presteerders en dit was nie maklik om wenners aan te wys nie. Ons voel trots op al die kandidate wat in die provinsies aangewys is as wenners. Ons wil diegene wat die toekennings as nasionale boer, nuwe toetreder tot die kommersiële landbou en landboukundige ontvang het, baie gelukwens. Ons beskou dit as ‘n pluimpie vir Suid-Afrikaanse landbou en meen dat die kandidate enige tyd op die wêreldmark met die bestes kan meeding,” sê Magda du Toit, voorsitter van Landbouskrywers SA.

“Een van die doelwitte van die toekennings is om die prominente rol wat boere en landboukundiges in die landbousektor in Suid-Afrika speel, te beklemtoon. Dit is egter ook belangrik om kennis te neem van die breër rol wat hierdie kandidate in die land en vasteland se ekonomie speel.”

Die kandidate was:

Nuwe toetreder tot kommersiële landbou

Sentrale streek – Eric Ntlaba

Noordelike streek – Simon Teffo

Wes-Kaap (suidelike) streek – Phirdy Motala

Landboukundige van die Jaar

Oos-Kaap – Dr Gerhard Verdoorn

Vrystaat – Dr Mias van der Westhuizen

Gauteng – Jannie de Villiers

Limpopo – Dr Theo de Jager

Mpumalanga – Barry Christie

Noord-Kaap – Hannes Hattingh

Noordwes – Prof Flippie Cloete

Wes-Kaap – Andre Roux

Boer van die Jaar