Boerderygemeenskappe staal hulle teen misdadigheid

Die boerderygemeenskappe van Umvoti in KwaZulu-Natal en Colesberg in die Noord-Kaap het hulleself verder gestaal teen misdadigheid. Dit volg nadat die Agri Securitas Trustfonds geldelike hulp aan die gemeenskappe bewillig het om nommerplaatherkenningkameras en ‘n radioseinversterker in hulle onderskeie gebiede op te rig. Die stelsels sal aangewend word om toegang te moniteer en radiokommunikasie tussen lede te verbeter.

“Te midde van verskeie uitdagings, waaronder die negatiewe impak van misdadigheid op hulle ondernemings, is boerderygemeenskappe afhanklik vir hulle voortbestaan van die landbou en vind hulle dit toenemend moeilik om te oorleef en te produseer. Dit bly moeilik om aan diegene wat moet sorg vir voldoende voedselproduksie as ‘n primêre verantwoordelikheid te verduidelik dat hulle ook na hulle eie veiligheid moet omsien,” sê Japie Grobler, voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds.

Die Trustfonds probeer om met dié ondersteuning, boerderygemeenskappe te help om hulle veiligheid te rig op voorkomende maatreëls, eerder as op reaktiewe optrede. “Deur te help om ‘n veiliger produksie-omgewing te skep wil die Trustfonds pro-aktief bydra om boerderygemeenskappe veiliger te hou en om voedselproduksie vir die land se groeiende bevolking in stand te hou,” sê Japie.

Die Trustfonds het ook erkenning gegee aan sy strategiese vennote, naamlik; Nissan SA, Sanlam, CrisisOnCall en Sonfin vir hulle finansiële ondersteuning.

