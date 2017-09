Boedelbeplanning – Beleggingsoorwegings

deur Theuns Mans, CFP® en Francois Viljoen

‘n Boer mag soms verkies om die boekjaar se wins in die plaas terug te ploeg. Dit is in beginsel ’n goeie beleggingstrategie, omdat die boer reeds die sektor op die punte van sy vingers ken en omdat hy weet daar is wins om te verdien.

In Deel 1 van die reeks (ProAgri 207) het ons verduidelik dat enige verbeterings aan die plaas ook waarde moet toevoeg tot die boerdery self om sinvol te wees. Dit gaan byvoorbeeld min waarde tot die plaas bydra om ’n duur besproeiingstelsel aan te skaf wat net die helfte van die tyd kan werk omdat die plaas nie genoeg water het nie.

Daar is boere wat nie besef dat daar ’n hele wye veld met ander beleggingsgeleenthede beskikbaar is nie. Dit kan wees omdat baie van die produkte redelik moeilik is om te verstaan. Die geleenthede kom in alle vorme en groottes en alles sal uiteraard nie vir almal geskik wees nie. Ander beleggings as die plaas self mag veral help met aftreebeplanning, iets waarvoor boere dikwels nie voorsiening maak nie.

Die vorige artikels het baie klem geplaas op boedelbeplanning vir boere, maar dit is net so belangrik om ’n aftreeplan te hê wat jou boedelplan aanvul, want jy gaan nie vir ewig aktief boer nie, maar jy gaan steeds ’n inkomste benodig wanneer jy aftree. Of jy besluit om elke maand tot ’n aftreefonds by te dra en of jy reken op ’n groot klomp geld as jy die dag jou plaas verkoop, dit bly steeds die moeite werd om betyds aan aftreebeplanning te begin dink.

Aftree-annuïteite as beleggingsvoertuig maak nie net voorsiening vir ’n inkomste na aftrede nie, maar is ook ’n doeltreffende manier om jou belastinglas te verlig. Van verlede jaar af is pensioenfondsbydraes van tot 27,5% van jou inkomste aftrekbaar van belasting (dit word beperk tot

R350 000 per jaar). Daar is ook geen belasting betaalbaar op groei in ’n pensioenfonds nie en die beste van alles is dat jou pensioenfonds nie as deel van jou boedel beskou word vir boedelbelastingdoeleindes nie.

Volgens Francois Viljoen, ’n kundige wat spesialiseer in verskansingstrategieë vir graanboere, wag die meeste boere totdat hulle klaar gestroop het voor hulle ’n prys vasmaak vir hulle graan. Die nie-bestuur van jou graanpryse kan jou duur te staan kom. In die ou dae kon dit nog gewerk het om prysvasmaak tot die laaste minuut te los, maar deesdae is dit ’n resep vir verlies. Baie boere bestee amper al hulle tyd daaraan om die mielies te plant en te versorg en heeltemal te min tyd daaraan om die verkoop van die mielies te bestuur.

Een van die moontlike prysbestuurstrategieë is om gebruik te maak van termynkontrakte en opsies. Francois is goed toegerus om vir ’n boer ’n prysbestuursprogram vas te maak sodat dit sy volledige boedelplan aanvul.

Om jou beleggingsbates te diversifiseer is ook ’n moontlike strategie. ’n Vraag wat ons finansiële beplanners gereeld moet antwoord is of dit sin maak om regstreeks in die buiteland te belê. Die antwoord is eenvoudig – elke beleggingsplan is uniek en moet aan die persoon se behoeftes voldoen. Om in die buiteland te belê sal nie noodwendig die beste opbrengste lewer nie, maar dit sal die belegger se bates oor verskeie ekonomieë versprei en hom verskans teen wisselkoersrisiko’s.

Beleggingsbeplanning is ’n spesialisterrein wat uit verskillende velde bestaan. Dit is nie moontlik vir een mens om ’n kundige ten opsigte van al die velde te wees nie. ’n Gesertifiseerde finansiële beplanner (CFP®) sal jou in die regte koers kan lei na doeltreffende belastingbeplanning en jou help om te besluit wat is die beste beleggingsvoertuig om te gebruik gegrond op jou spesifieke behoeftes en risikoprofiel. As hierdie voertuig nie deel van die CFP® se kennisveld is nie, sal hy dikwels ’n ander kundige se hulp inroep vir jou uitgebreide plan.

Theuns Mans is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner wat in boedel- en beleggingsbeplanning spesialiseer. Stuur gerus jou vrae na Theuns Mans (CPF®) se e-posadres: theuns@ffg.co.za.