Bewaringsbewerking: Werk doeltreffender met ’n Orthman-strookbewerker

“Ons kan nie die weer verander of graanpryse en insetkoste beheer nie, maar ons kan iets aan ons doeltreffendheid doen,” sê John Jackson van Bergville in Kwazulu-Natal. Hy en sy seun, Jamie, is voorloperboere in die kontrei en hulle glo daaraan om ook elders in die wêreld te gaan kyk watter nuwe tegnologie daar is.

In Amerika het hulle met strookbewerking kennis gemaak en besef dat dit goed sal inskakel by hulle bewaringsboerdery, terwyl dit die probleme wat hulle rondom geenbewerking ondervind het, sal vasvat.

Strookbewerking bied oplossings

Wanneer kunsmis in ’n geenbewerkingstelsel saam met die saad toegedien word, is daar altyd die gevaar dat die saad kan brand. Maar met toediening vooraf, kan die kunsmis op presies die regte diepte geplaas word en dit kry kans om te begin afbreek voor planttyd.

Nog ’n voordeel van voorafbewerking is dat die grond tyd kry om, veral na die eerste reën, terug te sak waar dit deur kunsmisplasing versteur is, sodat daar nie lugsakkies vorm nie. Die saad het dus beter grondkontak en ontkieming. As ’n mens die plantrye met strookbewerking skoonmaak, voorkom jy ook ’n samepakking van materiaal om die stamme van die jong plante, wat tot siektes kan lei.

Die ander voordeel, veral in die Bergville-omgewing waar die grondtemperatuur teen planttyd nog dikwels te laag is, is dat die sonnetjie kans kry om die oopgemaakte rye warm te bak, sodat die saad lekker kan ontkiem. Die grootste voordeel is egter dat planttyd nou ’n plesier is en nie meer ’n pyn nie.

John sê: “Ons hoef nie meer met planttyd te skarrel om te sorg dat die voorraad saad en kunsmis op die regte tye by die planter uitkom nie. Ons venstertyd vir plant word al hoe kleiner. Nou kan ons dit behoorlik benut om net te plant.”

Orthman verstaan strookbewerking

Die Jacksons is nou al ’n hele paar jaar besig met strookbewerking en het onlangs oorgeskakel van ’n 8-ry Orthman 1tRIPr, wat aan die driepunt monteer het, na ’n 12-ry sleepmodel, juis om hulle doeltreffendheid nog verder te verhoog.

Jamie sê die 8-ry kon net nie die hektare per dag hanteer wat hulle nodig gehad het nie en die kontoere op sekere dele van die plaas het te veel stremming op die trekker geplaas. Die 12-ry sleepmodel was reeds toegerus met ’n 6-ton Montag-kunsmistoediener, wat ook deur Orthman verskaf word.

Nou kan hulle tot 70 hektaar aaneen werk sonder om te stop met 340 tot 350 kg kunsmis wat per hektaar geplaas word! Die operateur hoef net na een skerm te kyk om seker te maak die trekker loop waar hy moet, die 1tRIPr werk soos hy moet en die regte hoeveelheid kunsmis word geplaas waar dit nodig is.

Die masjien benodig ongeveer 15-20 kW trekkerkrag per ry. Elke ry-eenheid het sy eie dieptekouters wat die werkdiepte bepaal, en is met ’n parallelskakel aan die balk gemonteer sodat ry-eenhede onafhanklik van mekaar op en af kan beweeg om oor ongelyke grond elkeen deurgaans die regte diepte, soos deur sy eie dieptekouters bepaal, te handhaaf.

’n Snyskyf sny die oesreste stukkend en sny ook deur die grond sodat die tand egaliger kan werk en nie kluite uitstoot nie. Reg agter die snyskyf is daar ’n stel ry-oopmakers wat afgehaal kan word wanneer ’n land nie baie materiaal op het nie. Die tand, wat tot 300 mm diep kan werk, breek verdigtingslae op en baan die weg vir goeie, eweredige kunsmisplasing.

Jamie-hulle werk tussen 250 en 270 mm diep, want as gevolg van hulle grond se 30 tot 40% klei-inhoud het hulle nie diep verdigtingslae nie. Elke tandeenheid het ’n verstelbare wegbreekaksie met blitsige outomatiese herstel, maar as jy nie bang is vir klipskade nie, kan jy hom vasbout.

Twee gegolfde kouters rond die saadbedding vertikaal af en druk lugblasies uit; daarna volg ‘n roller wat kluite breek en sorg vir ‘n ferm saadbed. Met die plaaslike ondersteuning van Mascor vir enige onderdele wat nodig is, weet die Johnsons dat hulle nie doeltreffendheid hoef in te boet ter wille van staantyd nie. Jamie is baie beïndruk met sy Orthman 1tRIPr: “’n

Mens kry masjiene wat goed werk in goeie toestande, maar selfs wanneer toestande nie goed is nie, werk die Orthman uitstekend!”

Kontak Craig Ivins by 082-997-0179 of civins@orthman.com vir meer inligting of om uit te vind wie jou naaste handelaar is.