Besproeiing: Meer suurstof in water sit wins in jou sak

Dit is deeglik bewys – hoe meer suurstof in die besproeiingswater, hoe gesonder die plante en hoe groter en gesonder die boer se oes. Wanneer besproeiingswater min suurstof bevat, veroorsaak dit ’n suurstofarm toestand in die grond, wat gunstig is vir allerlei ongewensthede soos swamme, anaërobiese mikro-organismes en aalwurm wat die toevoer van suurstof, water en nitrate na die plant belemmer.

Boonop veroorsaak suurstofarm water dat biofilm die drupperlyne en besproeiingspype verstop. Maar daar is hoop: Suurstof- of osoonverrykte besproeiingswater help die boer om ’n aërobiese grondtoestand te skep. Die osoonverrykte water verwyder virusse, swamme, spore en ander mikro-organismes wat die gesondheid van die grond benadeel. Dit belug die grond en lei tot ’n sterker, doeltreffender wortelstelsel wat die opneem van kunsmis, suurstof en water verseker. Die uitvloeisel daarvan is plante wat vinniger groei en gouer gesonder produkte lewer.

Kyk net wat doen suurstofverrykte besproeiingswater vir die boer:

Minder plantsiektes

Die suurstofverrykte water vernietig bakterieë en parasiete. Chemiese produkte wat sleg vir die grond en mens is kan dus verminder of uitgeskakel word.

Suurstofverrykte water beveg bakterieë van families soos Pseudomonas, Flavobacterium, Streptococcus en Legionella sonder om grond, plant, dier of mens te benadeel. Aalwurm floreer in anaërobiese grondtoestande wat veroorsaak is deur swak besproeiingswater, te veel onopgeloste kunsmis, die son se hitte en lae humusvlakke. Maar aalwurm aard nie in suurstofryke grond nie en verkas namate die suurstof die toestand van die grond verbeter.

Verbeterde plantgroei en produkte

Onvoldoende suurstof in die wortelgebied belemmer die plant se groei, veral in swaar kleigrond. Ondergrondse drupbesproeiing kan aangewend word om suurstof by die wortelgebiede te plaas, maar dit moet ’n hoë konsentrasie suurstof bevat wat òf deur osoon òf ’n kombinasie van osoon en waterstofperoksied verskaf word.

In Australië is waterstofperoksied en osoon deur drupperlyne aan die plante in swaar en versadigde kleigrond voorsien en die opbrengs het aansienlik (tot met 29%) verbeter. Die aanwending van suurstofverrykte water is die goedkoopste oplossing vir alle boere, of hulle met vrugte, groente, lusern of diere boer. Die smaak van die vrugte en ander produkte verbeter soos die hoeveelheid suiker meer word namate die moederplant gesonder word as gevolg van die toediening van suurstofverrykte water.

Die voordele van besproeiing met suurstofverrykte water op die grond kan binne 30 tot 40 dae gesien word en die groter opbrengs, beter gehalte produk en laer onkoste sal binne een seisoen ervaar word.

Besparing

Besproeiing met osoonverrykte water beteken dat minder kunsmis toegedien hoef te word, minder water kan per siklus gepomp word wat ook minder krag verbruik, geen swamdoders hoef gekoop te word nie en minder arbeid is nodig om drupperlyne skoon te maak.

NedWater het die oplossing

NedWater se kundiges het baie ondervinding van watersuiwering. NedWater spesialiseer in:

Suurstofverryking van besproeiingswater.

Die behandeling van afvalwater wat van slagplase, melkerye, varkboerderye, krokodilplase en riool afkomstig is tot ’n herbruikbare gehalte.

Drinkwater vir diere (hoenderhokke ensovoorts) en huishoudings (behandeling van e-coli en hardewater).

Watertenksterilisasie.

Lugsterilisasie in geboue (TB-bestryding), babakamers, kleuterskole, motors en toe vragmotors wat plaasprodukte vervoer.

Die grootte van die suurstoftoediener word bepaal deur die vloei wat deur die drupper of besproeiingspyp plaasvind. ’n Persentasie van die water wat deur die pyp vloei word onttrek en die suurstof word onder hoë druk saam met die water wat onttrek is teruggeplaas. Dit het tot gevolg dat kleiner toedieners gebruik kan word, wat die behandeling goedkoper maak. Die suurstoftoedieners verg min onderhoud en is die beste belegging wat enige boer kan maak.

