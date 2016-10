Besoedeling en foute in die Suid-Afrikaanse skeersel

deur Jan Louis Venter, NWKV, produksie-adviseur: Vrystaat

Besoedeling van wol het ʼn groot finansiële ivloed op die hele wolverwerkingsketting. Dit is veral vreemde “vesels” afkomstig vanaf baaltou en polipropileen sakke wat ʼn probleem is. Baaltou en polipropileen sakke maak fyn “vesels” wat partymaal nie sigbaar is met die blote oog nie. Hierdie “vesels” beland dan in die verwerkingsproses, maar omdat hulle nie natuurlike vesels is nie, neem hulle nie kleurstof op nie. Sodra die materiaal gekleur word, wys hierdie vesels. Dit is dan onmoontlik om hierdie vesels te verwyder en sulke materiaal is onbruikbaar.

Wolkopers het 10 kategorieë waarvolgens hulle foute in ‘n skeersel aanteken. Hierdie kategorieë is:

Gemengde lengtes

Gemengde gehalte, byvoorbeeld swak afgerande wol

Sweetstukke in hooflyne

Uriene- en mis-bevlekte wol in penswol

Baaltou en plastiek

Swart hare

Kemp en ander vesels

Verf en merk-ink

Sigaretstompies en soortgelyke kontaminasie

Metaal, draad en wolhakies

Sommige foute bly konstant onbeduidend, soos byvoorbeeld sigaretstompies.

Draad en metaal word nie maklik met ‘n grypmonster uit die baal gehaal nie. Dus word dit ondergerapporteer. Die meeste makelaars het metaalverklikkers wat hierdie tipe besoedeling betyds optel en verhoed dat dit verskeep word.

Die vernaamste foute wat voorkom is gemengde lengtes, baaltou/plastiek, swart hare en kemp/gemeduleerde vesels.

Dit is opmerklik hoe die baaltou- en plastiekbesmetting eers toegeneem het en nou begin dit afneem. Dit wil voorkom of die konstante bewusmaking van produsente oor die gevaar van baaltou, polipropileen sakke en plastiek positiewe resultate lewer. Volgehoue bewusmaking en opleiding van produsente en ook skeerpersoneel is belangrik om hierdie vlakke van kontaminasie so laag as moontlik te maak.

Produsente moet toesien dat baaltou op een plek gehou word en op ‘n gereelde basis verbrand word. Die groot gevaar van baaltou is juis sy vermoë om in vesels af te breek en sodoende die wol te besoedel. Moet asseblief nie baaltou gebruik om die gat in die draad heel te maak of om die gebreekte hakkie van die hek reg te maak nie. Sommige werkers maak selfs swepe van die baaltou wat ook tot besoedeling kan lei.

Polipropileen sakke (sout en ander lekke se sakke) is ook baie handig op die plaas en word weer hergebruik. Dit is egter belangrik dat hierdie sakke nie gebruik word om ‘split’ bale te maak nie. ‘n Boete van R 1 500 sal gehef word as polipropileen-sakke in die baal gekry word voordat die wol op ‘n veiling verkoop word en ‘n boete van R10 000 sal gehef word indien so ‘n sak of sakke in ‘n baal gevind word nadat dit verkoop is. Hierdie is ‘n probleem wat met goeie bestuur uitgeskakel kan word.

