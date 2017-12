Beskerm jou kosbare besittings met Bonnox

‘n Mens se besittings is vir jou belangrik, want jy werk immers hard daaraan om iets op te bou in jou lewe. Wanneer jou besittings ook die bron van jou inkomste is, is net die beste beskerming goed genoeg.

By El Shaddai Stables net buite Carletonville het André van Zyl seker gemaak sy dogter, Amanda Johnstone, en haar span kan sonder kommer voortgaan met die dinge wat hulle belangrik is. By die ryskool word ruiters opgelei om hulle perde met groot vaardigheid te hanteer, ryterapie vir gestremdes gee hulle ’n beter kans in die lewe en die span spogperde presteer gereeld tot op nasionale vlak in dressering en rytuigvertonings.

’n Hele opleiding- en skoukompleks met oorslaapgeriewe is tans in aanbou. Deel van die aantrekkingskrag van El Shaddai is ook die wild wat in kampe aangehou word.

Vir maklike bestuur en beveiliging van die kosbare diere – en natuurlik die mense wat daar woon, werk en ontspan – is die hele kompleks en elke kamp op die plaas ge-Bonnox. Met ProAgri se besoek was ’n span werkers besig om ook die buiteheining agter die perde se slaaphotel te Bonnox.

Amanda sê: “Met die Bonnox kan ek die perde rustig buite in hulle kampe laat wei sonder om bang te wees dat hulle gaan seerkry of wegraak.”

Die 2,4 meter hoë wildsdraad met sy 100 X 100 mm blokkies is hoog genoeg om selfs die gretigste springer af te skrik en die blokkies is klein genoeg om die meeste gevaarlike en onwelkome besoekers buite te hou.

Sy sê hulle hou ook altyd ’n rol Bonnox eenkant wat hulle sommer vinnig kan span om ’n tydelike kamp te maak as diere van mekaar geskei moet word of as daar werk in ’n kamp gedoen moet word.

Hoekom juis Bonnox?

“Hulle diens is uitstekend,” sê André. “Ek het Bonnox nou al by baie mense aanbeveel en hulle almal stem saam: As jy skakel word die foon dadelik en vriendelik geantwoord, jy kry die regte raad en draad vir die taak waarvoor jy dit nodig het en jou bestelling lê altyd presies reg en gereed as jy daar aankom.”

André vervaardig toerusting vir myne in die Rustenburg-omgewing en sy verhouding met Bonnox het so drie jaar gelede begin toe hy ’n heining gesoek het wat hy vinnig om sy werksterrein kon span.

“Dit is so vinnig en maklik om Bonnox te span, al hoe meer myne gebruik dit vir omheining en selfs om binne-in myne sekere gebiede af te sper.”

Ongelyke terrein en hellings is geen probleem vir Bonnox nie. Die geregistreerde Ringlok®-handelsmerkpatent in Bonnox se FLEXI FENCE laat jou toe om die pale en droppers kiertsregop te plant terwyl die draad die helling volg.

André sê met die regte toerusting soos die klampe en draadtrekkers wat Bonnox ook kan voorsien hoef jy nie jou hele span werkers te gebruik om draad te span nie en jy kan voortgaan met produksie. As jou pale net reg geplant is, is dit baie maklik.

Dit is geen wonder dat hy op Bonnox besluit het toe hulle begin het met die ontwikkeling van El Shaddai nie. Nog ’n eienskap van die draad is dat dit ferm is, maar tog kan meegee as ’n dier byvoorbeeld teen die heining vasspring of -hardloop, sodat die dier nie seerkry nie. Hierdie eienskap is baie belangrik vir wild en perde.

“Ek sal nie weer ’n ander soort draad as Bonnox gebruik nie,” sê André.

Skakel Bonnox by 076-169-9068 of 012-666-8717, stuur ’n e-pos na gerda@bonnox.co.za, linda@bonnox.co.za of zane@bonnox.co.za, of besoek hulle webwerf by www.bonnox.co.za