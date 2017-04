Bekende megaboer sterf

‘n Bekende sybokhaarboer, Barries Snijman, wat op die program Megaboere op KykNET was, het vermoedelik sy eie lewe geneem. Barries het op Vleikuilboerdery by Rietbron geboer en is met ‘n skietwond in die kop aangetref. ‘n Ondersoek na sy dood is aan die gang.

Barries was ’n bekende Angora- en Merinoboer en die ondervoorsitter van die Sybokhaartrust. Hy het vanaf 1997 tot 2009 in die bestuur van die SA Sybokhaarkwekersvereniging gedien, waarvan hy ook in 2008 en 2009 die voorsitter was.

Hy wa ook ’n vennoot van Samil Farming op Rietbron wat met meer as 17 000 Angoras boer. As een van die land se topboere het hy ook verskeie toekennings ontvang.

Foto: Facebook