Bek-en-klouseer in Limpopo gevind

Toetse toon dat ‘n uitbreking van bek-en-klouseer by beeste in Limpopo gevind is. Op 21 Augustus 2017 is daar drie siek beeste tydens die weeklikse roetine-inspeksie by ‘n lekbak/diptenk in die Giyani Plaaslike Munisipaliteit opgetel.

Die dieregesondheidstegnikus het die vee klinies en deeglik geïnspekteer in die binnekant van die mond, tong en keel, aangesien die diere oorvloedige speeksel toon.

Monsters is gekry en vir toetsing na Onderstepoort Veeartsenykunde Navorsing (OVR) gestuur. Die drie beeste van een eienaar is onmiddellik in ‘n kraal by die eienaar se huis geïsoleer en voer word deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye verskaf. Die uitbreking is tentatief geïdentifiseer as ‘n SAT 1-stam van bek-en-klouseer.

Verdere inspeksies is by omliggende lekbakke gedoen, en alle veeboere is op hoogte gebring van die uitbreking en opdrag gegee om alle beeste aan te meld wat tekens van speeksel en lamheid toon. Hulle kan dit by hulle naaste staatsveearts of dieregesondheidstegnikus vir verdere ondersoek aanmeld.

Beeste met tipiese bek-en-klouseer-mondlesings by twee verdere lekbakke is tydens kliniese inspeksie opgespoor en die monsters is vir bevestiging ingedien. Die resultate is nog nie bekend nie.

Die lekbakke is geleë in die gedeelte van die bek-en-klouseer-beskermingsone sonder bek-en-klouseer-inenting.

Aangesien hierdie deel van die beheersone buite die internasionaal erkende Suid-Afrikaanse bek-en-klouseer-vrysone is, sal dit geen uitwerking op die bek-en-klouseer-vrye status van die land hê nie, en ook geen invloed op die uitvoer van diere en hulle produkte vanuit die bek-en-klouseer-vrye sone nie.

Bron: Departement van Landbou