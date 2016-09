Bayer betaal $66-miljard vir Monsanto

Bayer, die Duitse landbouchemikalieë maatskappy, en Monsanto, die groot saadmaatskappy in Amerika het aangekondig dat hulle ‘n samesmeltingsooreenkoms gesluit het waardeur Bayer 128 dollar per aandeel vir Monsanto sal betaal. Dit kom neer op ‘n $66-miljard ooreenkoms.

Bayer is in 1863 in Duitsland gestig en is een van die grootste internasionale maatskappye wat spesialiseer in oesbeskerming.

“Ons is bly om die kombinasie van die twee groot organisasies aan te kondig. Hierdie is ‘n groot stap vorentoe vir ons gewaskunde-afdeling en versterk Bayer se leierskapsposisie as ‘n globale innovasie-gedrewe lewenswetenskappe maatskappy,” sê Werner Baumann, besturende direkteur van Bayer AG.

Monsanto is in 1901 gestig deur ‘n apteker genaam John Queeny in St. Louis, Missouri om sakkarien te produseer. In 1976 het hulle hul mees bekende produk van stapel gestuur naamlik die onkruiddoder, Roundup. In die 1980’s was die wetenskaplikes die eerste om plantselle geneties te manipuleer. Monsanto het toe ander saadmaatskappye begin koop en proewe gedoen. Hulle verkoop onder meer saad wat geneties ontwerp om verdraagsaam te wees teenoor Roundup.

“Die aankondiging is ‘n bewys van alles wat ons al bereik het. Ons glo dat die ooreenkoms met Bayer waarde vir ons aandeelhouers sal inhou,” sê Hugh Grant, besturende direkteur van Monsanto.

Volgens berigte in internasionale sakepublikasies kan die ooreenkoms Monsanto uit die spervuur haal van kritici wat nie die gebruik van geneties gemanipuleerde organismes wil aanvaar nie. Bayer wil ‘n dominante posisie kry in die verkoop van sade en plaagdoders aan boere regoor die wêreld. Die samesmelting sal dit die grootste internasionale kombinasie van saad- en oesbeskerming maak.

Lees die volledige storie op Monsanto se webwerf: http://news.monsanto.com/Bayer-Monsanto-acquisition

Foto: Besturende direkteur van Monsanto, Hugh Grant skud hande met die besturende direkteur van Bayer AG, Werner Baumann.