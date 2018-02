Balfour Boerevereniging maak hooimaak kinderspeletjies

Boere en kontrakteurs verstaan dat sukkel en staantyd geld kos. Die enigste antwoord om hierdie frustrasies die hoof te bied, is om die beste toerusting te bekom. Balfour Boerevereniging het sewe jaar gelede begin om ’n gefokuste hooidag aan te bied en die gewildste werktuigverskaffers uit te nooi om hulle masjiene te kom demonstreer. Die hooidag gee boere die geleentheid om self te sien, te beleef, vrae te vra en te vergelyk sodat hulle presies die regte besluite kan neem oor watter toerusting om aan te skaf.

Om ’n boeredag se bywoners te verdubbel sit nie in enige organiseerder se broek nie, maar dit is wat PJ Kriek en sy seuns op hulle plaas, Palmietfontein tussen Devon en Balfour, reggekry het. Vanjaar het meer as 900 mense die Balfour Boerevereniging se hooidag bygewoon.

’n Paar van die werktuie wat uitgestaan het was: