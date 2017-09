Augustus 2017 se trekker- en stroperverkope is hoër as ‘n jaar gelede

Trekkerverkope van 583 eenhede in Augustus was aansienlik (byna 27%) beter as die 460 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou byna 7% beter as verkope vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar. Stroperverkope van 12 eenhede in Augustus is dubbel die ses eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is nou 13% beter as verkope vir dieselfde tydperk verlede jaar.

Met die rekordmielie-oes van 16,4 miljoen ton wat nou byna klaar geoes is en met landbou wat aansienlik bygedra het tot die welkome groei in Suid-Afrika se bruto binnelandse produk vir die tweede kwartaal, bly algehele sentiment in die mark positief. Boere wat weet dat hulle toerusting gaan nodig hê in die komende somergewasseisoen, benut waar hulle kan die geleentheid om toerusting wat ingevoer is toe die rand sterker was, aan te koop teen laer pryse. Boere moet nietemin hulle insetkoste vanjaar baie noukeurig oorweeg en aanplantbesluite baseer op daardie ramings.

Ramings vir die bedryf vir 2017 dui nou daarop dat trekkerverkope hoër kan wees as verkope verlede jaar en dat verkope selfs meer kan wees as 6 000 eenhede.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie