Astral wen hofsaak teen Eskom

Astral Foods Limited het sy saak teen Eskom, om nie die elektrisiteit in die Lekwa Munisipale streek (Standerton) af te sny nie, in die hooggeregshof in Pretoria gewen.

Daar is ‘n ooreenkoms bereik dat Eskom nie die elektrisiteit in Standerton sal afsny nie.

“Ons is baie bly oor hierdie oorwinning, wat daartoe gelei het dat die skikkingsooreenkoms ‘n hofbevel gemaak is en sodoende Astral se bedryfsbelange in die streek permanent beskerm,” sê Chris Schutte, besturende direkteur van Astral.

Bogenoemde beslissing is as gevolg van ‘n vorige uitspraak in Februarie 2017 in die Noord-Gauteng se Hooggeregshof waarna Astral tydelik verligting gekry het van elektrisiteitsonderbrekings in afwagting op verdere argumente in die hooggeregshof.

Die oorspronklike klag is gelê omdat Eskom gedreig het om die elektrisiteit in Standerton af te sny omdat die munisipaliteit nie vir Eskom betaal nie.

Astral Foods gaan nou voortaan sy kragrekening regstreeks aan Eskom betaal en in ruil daarvoor kry hulle geen kragonderbrekings nie. Die hof het ook beslis dat Eskom, Astral se regskoste moet betaal, insluitend dié van die vorige aansoek om ʼn tussentydse bevel.

Chris sê verder: “Ons is baie tevrede dat ons ‘n permanente oplossing vir die probleem het, veral om die onsekerhede of die krag nou afgesny gaan word uit te skakel.”

Astral sal nou hulle aandag daarop fokus dat alle staatsorgane, insluitend die Lekwa Munisipaliteit, hulle grondwetlike pligte moet nakom om elektrisiteit en water te verskaf en om behoorlik die infrastruktuur in stand te hou.

Baie ander organisasies in die landboubedryf sal ook hierby baat om regstreeks geld aan Eskom oor te betaal.

Vrygestel deur Keyter Rech Investor Solutions vir Astral