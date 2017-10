Só arbei Kubota op aarbeiplaas

Mike Miller en sy seun, Mark, van die Redberry-aarbeiplaas net buite George, het so ses jaar gelede half langtand gebyt aan die gedagte om die L39-trekker-laaigraaf-trugrawer (TLB) van Kubota aan te koop, want hulle het gedink hulle sal dit net af en toe kan gebruik. Iando Minnie van Carlu Trekkers vertel dat die Millers se doel was om die masjien as gewone trekker in te span en dan net die arms te haak as daar grouwerk gedoen moet word.

Hy sê na so ’n jaar se daaglikse gebruik het Mike hom gebel om te sê hy moet hulle net weer een of ander tyd kom wys hoe om die arms af te haal!

Mark stem saam: “Dit is net verbysterend vir hoeveel take die L39 ingespan kan word. Ons gebruik dit elke dag op die plaas.”

Slote en gate word gegrawe, grond word verskuif, swaar goed word opgelig en aangery en soms word ’n platform aangeheg waarop werkers kan staan om heinings te snoei of herstelwerk aan tonnels te doen.

“Ons gebruik hom van ’n slootgrouer en karweier tot ’n hidrouliese hyskraan,” sê Mark. Na die L39 het die klein Kubota B2420-trekker van 17,9 kW gevolg om met gemak in die tonnels te kan werk. Die buksie word gebruik vir algemene onderhoudswerk, soos om tussen die rye skoon te hou en die snyer te sleep, spuitwerk te doen en enige ligte vragte op die plaas aan te ry.

Mark sê met die trekker se klein draaisirkel word daar geen tyd gemors tussen rye en tonnels nie. Die M7040 van 51 kW is bekom om die swaarder werk op die plaas te doen. Aarbeie is ’n eenjaargewas en daar moet dus elke jaar grondvoorbereiding gedoen en beddings gemaak word. Die trekker werk veral hard van Januarie tot Maart.

Mark sê die korrekte vorming van die opgeërte beddings (ridges) is noodsaaklik vir aarbeiverbouing en die M7040 het die werk om hulle spesiale beddingmaker te sleep, asook die masjien wat die plastiek oor die beddings uitrol. Deur smaller bande op te sit, kan die groot trekker ook deur die seisoen tussen die rye beweeg om byvoorbeeld die dwarrelspuit te sleep.

Mark sê: “Veral wanneer dit nat en modderig is, is die M7040 van groot waarde, want hy is mos vierwielaangedrewe.”

Eenvoudige werking

Mark sê die grootste pluspunt vir hom is die eenvoudige en gerieflike werking van die Kubotas. Met die kragstuur is dit maklik om te bestuur en klein draaie te maak, en ratwisseling is maklik, gladweg en sonder probleme. Nog ’n voordeel is die uiters ekonomiese brandstofverbruik. Kubota maak jou werklas ligter sonder om swaarder op die sak te wees.

“Ons reeks Kubotas pas presies in ons boerdery in – daar is ’n masjien vir elke taak en ’n taak vir elke masjien,” sê Mark.

Die ondersteuning van Iando en sy span by Carlu Trekkers is ook baie goed en as daar ’n onderdeel benodig word, is dit dadelik beskikbaar.

Mark sê: “Ons is tevrede met Kubota en sal nie maklik na iets anders oorskakel nie.”

Besoek www.kubotasa.co.za of skakel 011-284-2000 om jou naaste Kubota-handelaar te vind. In die Suid-Kaap wag Iando Minnie van Carlu Trekkers vir jou oproep by 044-870-7660 of 082-822-3132.

Redberry in ‘n kits

Aarbeie word op 13 hektaar van Redberry verbou. Drie van die hektare word ook gebruik vir buite-seisoen-aanplantings, wat beteken daar word elke jaar 12 maande lank gewerk. Sowat 400 ton aarbeie word jaarliks geoes. Die aarbeifees die laaste naweek in September was vanjaar besonder vrolik met 9 300 besoekers en ‘n propvol program. Niemand kon egter die 2013-aarbei-eetrekord van 1,3 kg aarbeie in 3 minute verbeter nie!