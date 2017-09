Andries Wiese: ’n Man met ’n passie vir landbouversekering

Andries Wiese het op 1 September by Hollard Broker Markets, Hollard se korttermynversekeringsafdeling, aangesluit as hoof van die nuwe Agri-span. Dit beteken hy is verantwoordelik vir alle aspekte van Hollard Broker Markets se landbouversekeringsprodukte.

Wiese het vir homself ’n ambisieuse doelwit gestel: om Hollard, wat reeds Suid-Afrika se grootste onafhanklike versekeringsmaatskappy en tweede grootste korttermynversekeraar is, die land se voorkeur-landbouversekeraar te maak.

Hy is passievol oor landbou en die belangrike rol wat dit in Suid-Afrika speel. Hy het 27 jaar onvervinding in die versekeringsbedryf, maar is veral bekend vir sy leierskap in die landbousektor oor die afgelope sewe jaar.

“Die belangrikheid van die landboubedryf kan gesien word in die uitwerking wat dit op die ekonomie en gemeenskappe het,” sê hy en verwys na die onlangse nuus dat die sterk groei in die landboubedryf tot kwartaal-tot-kwartaal-groei van 2,5% in die bruto binnelandse produk gelei het. Dít het gehelp om Suid-Afrika uit sy tegniese resessie te kry.

“Hierdie sektor is van uiterste belang vir die land en groot dele van die land maak volkome op landbou staat om te oorleef,” sê Wiese.

Sy liefde vir landbou gaan oor baie meer as net syfers: “Daar is iets meer aan landbou as net besigheid – daar is ’n gemeenskap, ’n sosiale verantwoordelikheid ter sprake. Landbou is soveel meer as net ’n stuk grond en ’n plaashek.”

Oor sy nuwe rol by Hollard, voeg hy by: “My verhouding met Hollard is ’n maklike aanpassing, want Hollard is soos ’n boer: dit maak ’n plan en kom met praktiese oplossings vorendag. Hollard neem die regte besluite en nié net omdat dit kommersieel sin maak nie.”

Wiese het spesifieke planne om Hollard se markaandeel in die landbousektor te vergroot, onder meer deur “betekenisvolle en praktiese versekeringsprodukte vir die moderne boer” te ontwikkel.

Wiese benadruk dat verskillende gebiede in Suid-Afrika se landbou-omstandighede, realiteite en behoeftes hemelsbreed verskil en dat sy span area-spesifieke raad en nommerpas versekeringsdekking moet kan bied. Hollard se local-is-lekker-benadering, om plaaslike kundigheid aan boere te verskaf, is deel hiervan.

“Ons is hier om die landbougemeenskap te ondersteun en dit is [vir my] ’n geleentheid om ’n verskil te maak – met die ondersteuning van ’n groep wat reeds hul bona fides op ander gebiede bewys het,” sê hy.

Soos baie ander mense, het Wiese per toeval in die versekeringsbedryf beland. Hy het aanvanklik onderwys aan die Universiteit van Pretoria studeer en later ’n program in senior bestuursontwikkeling aan die Universiteit van Stellenbosch se Besigheidskool voltooi.

Wiese het sy versekeringsloopbaan by Santam begin en is kort daarna Nelspruit toe verplaas, waar hy later by Mutual & Federal aangesluit het. Hy het 23 jaar regoor die land vir Mutual & Federal gewerk, insluitend Upington, Bloemfontein, Krugersdorp, Bethlehem, Nelspruit (weer) en Pretoria.

Toe Mutual & Federal Sentrasure byna twee dekades gelede oorgekoop het, het Wiese die geleentheid aangegryp om ondervinding in die landboubedryf op te doen “en dis waar ek sedertdien is”.

Dit was ook tóé dat Wiese se groen brilraam ’n kenmerkende deel van sy werksuitrusting geword het. Toe hy egter vandeesmaand by Hollard aangesluit het, het hy, heel gepas, dié raam vir ’n pers-en-oranje een verruil …

