ANC beleid sal Suid-Afrika vernietig

Deur Fanie Brink – Onafhanklike Landbou-ekonoom

“Die ANC se hernude aanslag op die politieke stabiliteit en ekonomiese vooruitgang van die land met sy ‘radikale ekonomiese transformasie’ en ‘daadwerklike grondhervorming’ sal Suid-Afrika op sy knieë dwing as gevolg van ongekende ekonomiese agteruitgang, hongersnood en baie groter armoede,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

Hy sê die regering se beleid van “radikale ekonomiese transformasie” is niks anders nie as ‘n beleid van “ons wil alles hê om te verdeel om sodoende ons regeringsbewind ten alle koste te beskerm en te verleng tot die ekslusiewe voordeel van die ANC-elite.” Dit kom in werklikheid daarop neer dat hulle net soos baie politieke leiers in Afrika bloot wil “kapitaliseer op menselyding” deur voor elke verkiesing weer nuwe leë beloftes aan mense te maak wat steeds arm is en swaar kry.

Hierdie proses is ook spesifiek na verwys deur die uitgetrede voorsitter van die Kommissie van die Afrika-unie, Nkosazana Dlamini-Zuma, in haar nuwejaarsboodskap toe sy sekere leiers in Afrika blameer het omdat hulle verantwoordelik is vir die lyding van hulle mense. Sy het gesê dat “…. governments and leadership are there to protect the vulnerable, to serve the people, not to be the cause of the people’s suffering and retrogression.” Die ANC-elite is myns insiens net so skuldig hieraan met die verdere verkryging en beskerming van hulle korrupte rykdom en belowe nou weer na 22 jaar om iets daaraan te probeer doen.

Die herhaalde bedreiging van die herverdeling van grond was geensins onverwags nie en bly steeds die laaste gashalmpie waaraan die ANC vasklou om aan bewind te probeer bly na 2019. Dit is ook ‘n baie kenmerkend stap wat baie leiers in Afrika gebruik het om hulle diktatorskap te vestig. Die ANC-regering se bankrotskap sal met sy voortgesette onbekostigbare en vernietigende beleid veroorsaak dat daar in elk geval nooit geld beskikbaar sal wees om kommersiële boere vir hulle grond te vergoed nie. Geen wet sal ook ooit geld vir die doel beskikbaar kan maak nie en die verdere herverdeling van grond sal gevolglik bloot op ‘n “grondgryp” aksie neerkom, selfs binne die voorskrifte van die Grondwet. As ‘n boer nie die regering se prys vir sy plaas wil aanvaar nie, selfs nadat die regsproses deurloop is, kan die staat steeds met die onteiening van sy plaas voortgaan teen die prys wat hy wil betaal.

Die tyd het nou aangebreek dat die georganiseerde kommersiële landbou ‘n streep in die sand moet trek om daardeur die regering te waarsku teen die uiters nadelige politieke onstabiliteit en ekonomiese agteruitgang wat sy grondverdeling vir die land sal in hou. Die vernietiging van die land se produksiepotensiaal sal van Suid-Afika ‘n permanente voedselinvoerland maak wat uiteindelik van voedselhulp deur die buiteland afhanklik sal raak.

Fanie sê die kommersiële landbou kan nie voortgaan om die regering se ontwikkelingsprogram vir kleinboere te ondersteun nie, net om uiteindelik gedwing te word om hulle plase aan hierdie boere af te staan nie. Hulle het nou die laaste kans om weg te stap van hierdie regering se vergrype en vernietigingswerk wat, soos die regering verlede jaar bewys het, hulle presies niks in die sak sal bring nie.

“Die georganiseerde landbou sal nou dringend ‘n kopskuif moet maak om nie langer as deel van die probleem en nie eerder deel van die daadwerklike verset en optrede teen die aanslag van die regering deur die kommersiële boere beskou te word nie.”

Daar bestaan oor baie jare meer as genoeg bewyse in Afrika dat kleinboere geensins voedselsekuriteit vir ‘n land kan verseker nie, selfs nie met die hulp van groot internasionale donateurs wat miljarde dollar daarvoor beskikbaar stel nie. Baie kleinboere in Afrika is deur die gevolge van ernstige droogtes uitgewis, terwyl die geldskenkings aan die Verenigde Nasies se Wêreldvoedselprogram wat hongersnood probeer verlig, begin opdroog het.

In die Central African Republic, byvoorbeeld, kon 65% van die bevolking wat van die landbou afhanklik is nie die afgelope jaar van genoeg voedsel voorsien word nie omdat die voedselhulpprogramme nie aan al die behoeftes kon voldoen nie. Sowat 1,6 miljoen mense sal steeds van voedselhulp vanjaar in hierdie land afhanklik wees.

“Die nuwe beloftes van die ANC oor ‘n ekonomiese groeikoers van 2,9% hierdie jaar en die aanwending van R870-miljard oor die volgende drie jaar vir infrastruktuur en die ontwikkeling van swart intrepreneurs, kan noual van die tafel afgevee word want daar gaan nie hieraan voldoen word nie. Bloot omdat die ANC verder in sy beleid van sosialisme en kommunisme sal verval wat slegs ekonomiese groei kan vernietig en geensins kan skep nie. Asook omdat die grootste gedeelte van R870-miljard nie vir die doel waarvoor dit begroot word uiteindelik aangewend sal word nie weens die regering se onstuitbare korrupsie wat grootliks vir die ekonomiese agteruitgang in die land verantwoordelik is.”

“Dit bly steeds onverstaanbaar hoe die belastingbetalers in die land dit kan toelaat dat die regering hulle aanhou mislei oor die wanbesteding van die belasting wat hulle betaal sonder om daadwerklik daarteen beswaar te maak en ernstig daarteen op te tree.”

“Ek stem saam met die mense wat sê dat Suid-Afrika nie ‘n tweede-Zimbabwe” sal word nie omdat die kans uitstekend is dat die land ‘n “eerste-Suid-Afrika” sal word. Daar is nog nooit voorheen ‘n land in Afrika met so ‘n hoë ontwikkelingspeil en groeipotensiaal gesien wat deur regeringsbeleid so vernietig is nie!

Foto: Fanie Brink