ALFA GIULIA verras vriend en vyand

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Ware petrolkoppe sal die passie en petrol in die bloed verstaan wat Alfisti oor die jare so fanaties oor die Alfa motornaam en embleem gemaak het. Die ikoniese Italiaanse vervaardiger se roemryke rengeskiedenis en kleurryke modelle oor die jare verander bloed in petrol en jaag jou hart se toereteller in die rooi!

Gedurende die tagtiger- en negentigerjare was dit omtrent net passie wat jou laat aangaan het as jy naweke aan jou olielekkende temperamentele Alfa moes werk terwyl jou pelle in hulle “gewone” motors probleemvry kon rondkerjakker. Tog was alles vergewe wanneer jy jou Alfa die slag weer deur die rev’s kon looi en soos ‘n wafferse renjaer deur Bainskloof se draaie kon saag. Daar is steeds min motors waarvan die hanterering en paddinamika by die van Alfa’s kan kers vashou. My eienaarskap van ‘n paar Alfa’s in my storm en drang jare het sekerlik die grondslag gelê vir my onversadigbare passie vir entoesiastiese motorbestuur en bring gereeld steeds verlange na my GTV’s van toentertyd.

Alfa se nuwe groot sedan, die Giulia is vroeër vanjaar met vier modelle en twee enjinweergawes in Suid-Afrika bekendgestel en vergelyk plaaslik in grootte met onder andere BMW se 5-reeks en Volkswagen se Passat, maar teiken eintlik die gewilde BMW 3-reeks en Mercedes C-Klas. Nou die Giulia naam het sy eie geskiedenis uit die dae van Giulietta en Alfetta. Die jongste Alfa sedan word deesdae in Turyn gebou en kom met ‘n kleurryke geskiedenis.

Terwyl die topmodel Giulia QV aangedryf word deur ‘n Ferrari gebasseerde 2,9 liter 375 kW V6 bi-turbo wat vir witwarm verrigting sorg om die 0-100 kpu in onder 4 sekondes af te blits en eers by 308 kpu uitasem te raak, het ons een van die drie 2,0 liter viersilinder turbo petrolenjin weergawes onder hande geneem. Terloops daar is drie van die “gewone” 2,0 liter weergawes te kry, naamlik die Base, Super en Stile modelle. Die 2.0 liter enjin lewer piekverrigting van 147Kw en 330Nm se wringkrag wat goed genoeg is vir ‘n 0-100 kpu tyd van 6,6 sekondes. Verder sê Alfa die nuwe 2,0 liter gebruik slegs 6,0l/100 km in ‘n gekombineerde siklus wat nogal indrukwekkend is vir die motor se grootte.

Die ontwerp van die nuwe Giulia tref die oog. Daar is definitief ontwerpooreenkomste buite met sekere van die meer gewilde Duitse modelle, maar die somtotaal van die nuwe Giulia se voorkoms is strelend op die oog. Ons toetsmodel se 16” wiele met hoë profiel bande het vreemd opgeval, maar die sublieme rit het dit gou-gou in perspektief geplaas en myns insiens is dit een van die nuwe Giulia se pluspunte.

Dit is egter in die kajuit waar die Italianer ‘n kragtoer lewer met groot gemaklike sitplekke en genoeg spasie vir vier groot insittendes. Afwerking, vakmanskap en materiale is van goeie kwaliteit en die indruk is dat jy met nuwe Giulia naweke nie tuis hoef te bly om aan jou vuurwa te werk nie.

Agter die stuur is dit ‘n aangename plek om te wees met die uitleg en ontwerp van die instrumentasie, rathefboom en ander skakelaars wat mooi saamvloei in ‘n mengsel van goeie estitika, ergonomie en praktiese funksionaliteit. Die beheerknoppe agter die ratkierie vertoon soos iets uit een van die duitse modelle, maar dit werk heerlik gemaklik met die een wat jou toelaat om te kies vanuit verskillende ritmodusse en die groter knop waarmee jy die klank-, kommunikasie- en ander funksies op die netjies geïntegreede volskleurskerm middel in die voorpaneel kan verstel. In geheel is die nuwe Giulia se kajuit stylvol en gemaklik.

Op die pad is die nuwe Giulia pure Alfa, weliswaar meer verfynd en gesofistikeerd as die modelle van so dertig plus jare gelede. Aandrywing is deur ‘n 8-gang outomatiese ratkas wat die krag na die pad deur die agterwiele stuur deur dieselfde koolstofvesel dryfas wat ook in die vuurwarm QV gebruik word. Die ratkas was vir my ‘n aangename openbaring met seepgladde skakelings wat selfs in “Sport” – verstelling steeds soomloos gevoel het. Ek verkies meestal om maar die ratspane agter die stuurwiel te kielie met my bestuurstyl en ek moet toegee die Giulia s’n het uitstekend gewerk. Ek wil my verstout om te sê dat dit is beter as selfs sekere van die meer gerekende Duitse modelle tans verkrygbaar.

Padgedrag, hantering en ritgehalte is verbasend goed te danke aan ‘n uitstekende onderstel met presisie bakbeheer en vergelyk goed met die meer gerekendes uit Bavaria. ‘n 50/50 gewigsverspreiding tussen voor en agter dra uiteraard by tot die Giulia se uitstekende hantering as die kronkels in die pad begin. Die hoër profiel wiele op ons toetmodel het bygedra tot ‘n geriefliker kajuitgevoel op die pad.

Vir ‘n Alfa ondersteuner is die koms van die Giulia so welkom soos reën in die Kaap. Die nuwe Giulia is ook ‘n finalis vir die 2017 Wesbank SAGMJ Motor van die Jaar en verdienstelik so.

Prys: Vanaf R555 000 vir die intree Base model tot R1,6-miljoen vir die topmodel V6 bi-turbo QV. Waarborg: 3 jaar/100 000 km, Onderhoudsplan: 6 jaar/100 000 km.