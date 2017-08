Agri’s got Talent: Top tien kompeteer vir die eerste plek

Ten spyte van die koue weer, is dinge aan’t opwarm in die Paarl waar die top tien Agri’s got Talent finaliste tans intensiewe sangopleiding ontvang.

Dié opleiding geskied onder die ervare hande van die bekende kunstenaars, Frieda van den Heever en Hein Poole, wat die deelnemers die fynere kunsies van verhoogoptrede leer. Daarbenewens kry die finaliste ook die geleentheid om hulle lewensvaardighede te ontwikkel onder die leiding van Petra Nel van PROCARE.

Agri’s got Talent, is die voorste sangkompetisie in die landboubedryf en word gesamentlik deur HORTGRO, die VinPro Stigting en die Wes-Kaapse Departement van Landbou, aangebied. Hierdie kompetisie bied aan talentvolle plaas-, pakhuis- en kelderwerkers in die vrugte- en wynbedryf die geleentheid om groot pryse te wen en hulle sangtalent te ontwikkel.

Unathi Mantshongo, uitvoerende hoof van die VinPro-stigting, sê die vrugte- en wynbedryf erken die talent van Suid-Afrikaanse plaaswerkers en dat hulle dit kan gebruik om ’n positiewe invloed op hulle eie en ander se lewens te hê.

“Agri’s got Talent fokus op selfbeeld en selfvertroue, en laat die deelnemers met ’n gevoel van prestasie. Ons bedrywe poog daartoe om op die vaardighede van hulle mense te bou, en Agri’s got Talent help daarmee.”

Op Vrydagaand 4 Augustus gaan die tien deelnemers tydens ’n gala-aand, op die Nederburg-wynlandgoed net buite die Paarl, hulle harte uitsing om die Agri’s got Talent-kroon vir 2017 los te slaan. Die wenner ontvang ’n kontantprys en die kans om by landbougeleenthede op te tree.

Gaskustenaars vir die aand sluit in Karin Kortje en Frieda van den Heever. Die kompetisie word deur Karin Kortje, musiek- en verhoogster Sima Mashazi, akteur Maurice Paige en Frank Petersen-musiekskool sangdosent Eurica Scholtz beoordeel.

Kaartjies is beskikbaar teen R50 per persoon by Computicket of enige Money Market-kiosk by Shoprite en Checkers winkels.

Vir al die nuus, foto’s en aksie, besoek:: http://agrisgottalent.wordpress.com of Facebook: www.facebook.com/agrisgottalent.

Bron: Hortgro

Hooffoto: Die Agri’s got Talent Top Tien is in Paarl vir hulle opleidingsweek. Agter Van links na regs: Ricardo Plaatjies, Jason Tiras, Jason Baartman. Middel: Mbulelo Sikade, Charlton September, Riaan le Roux, Veronica Valentyn en Lizaan Louw. Voor: Mandy Jansen en Fredelecia Cupido.