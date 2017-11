Agrico trekkers: Agrico bou trekkers vir Afrika in Afrika

Min mense weet dat Agrico, die voorstaande spilpuntvervaardiger met sy hoofkantoor in Kaapstad, ook trekkers en landbouwerktuie vervaardig. Hulle is die enigste trekkervervaardiger in Afrika en het reeds meer as 710 eenhede vervaardig. Agrico se eerste trekker het in 1985 uit hulle fabriek in Lichtenburg in Wes-Transvaal gery. Hierdie knaktrekkers het almal 4×4-aandrywing en is ontwerp om met moeilike werk in moeilike omstandighede klaar te speel. Dit behels hoofsaaklik primêre bewerking soos grondvoorbereiding, skeurploeg-, ploeg- en egwerk.

“Ons trekkers is eenvoudig en maklik vir ’n boer om te onderhou en te herstel. Hulle is ontwerp met die minimum elektronika en daarom is hulle baie betroubaar,” sê Paul Burger, trekker- en werktuigbestuurder.

’n Agrico-trekker sal jou 25% tot 28% minder kos as oorsese mededingers. Agrico se 4+ (4×4) reeks bestaan uit modelle met vyf verskillende enjinkragopsies van 160 tot 400 kW. Hulle is die 4+160, 4+200, 4+250, 4+320 en die 4+400. Driepuntstelsels kan agter sowel as voor aangebring word.

“Ons driepuntstelsels is van die sterkstes op die mark en hulle kan ook die hoogste oplig. Ons 4+320- en 4+400-modelle kan tot 1 250 mm hoog lig. Dit laat jou toe om maklik met ’n groot werktuig aan die driepunt op ’n ongelyke wenakker te draai,” sê Paul.

Alhoewel die trekkers nie met kragaftakkers (PTO’s) toegerus is nie, kan hulle baie werktuie soos planters, spuite, sleepbewerkingstoerusting, voorlaaiers, lemme, skrapers en sleepwaens hanteer. Agrico het besluit om die jongste enjintegnologie te gebruik ten opsigte van brandstofverbruik en prestasie. Hulle installeer enjins van die Mercedes Benz-groep, ZF- of Allison-ratkaste en ZF-asse wat lang en betroubare diens verseker. Afgesien van die ingevoerde enjins, ratkaste en asse, het Agrico-trekkers ’n sterk plaaslike inhoud. ’n Trekker bestaan uit meer as 6 000 onderdele en subsamestellings.

’n Derde van die trekker se waarde bestaan uit onderdele wat Agrico self vervaardig. Agrico se kragoordragstelsels is baie doeltreffend, wat aansienlike brandstofbesparings van tot 23 persent tot gevolg het. Deesdae word trekkers toegerus met straallaagbande. Hierdie bandontwerp verminder die dieselverbruik met nog 8 tot 10%. Afhangende van die bandkonfigurasie, kan die 4+160 teen 45 km/u op die pad draf, wat hom ’n uitstekende vervoerder tussen plase en silo’s maak. Die 4+320 haal tussen 32 en 36 km/u.

As jou voor- en agterwiele en asse dieselfde grootte is, is ’n ander benadering nodig wanneer swaar toerusting gesleep moet word. Ten einde ’n gewigsverspreiding van 50/50 te verseker, het Agrico die trekkers met 66% van die gewig op die vooras ontwerp. Hierdie konfigurasie kan verder verfyn word met gewigspakkette aan die voorkant. Een van die groot voordele van ’n Agrico-trekker is dat ’n boer met ’n redelik toegeruste werkswinkel en tegniese kundigheid sy trekker aan die loop kan hou. Indien nodig, kan Agrico die herbou van asse, ratkaste en enjins reël.

Agrico-trekkers is nie net in Suid-Afrika gewild nie: “Tans is daar 25 van ons trekkers in Zambië en ’n klomp in Sjina en Zimbabwe,” sê Paul. “Agrico vervaardig, vervoer, verkoop en versien al ons produkte as een maatskappy. Dit beteken dat jy net met een entiteit moet werk, wat dit baie makliker maak vir ’n boer.

Agrico kan jou trekker met ’n GPSstelsel toerus, wat ’n belangrike komponent in presisieboerdery is. Agrico vervaardig ook geel nywerheidstrekkers vir padkonstruksie en algemene werk op myne. Die aanpasbaarheid, hoë kraglewering en smal werkwydte maak die 4+Agrico trekkers ideaal vir groot plase,” sê Paul.

Kontak Alfred Andrag by 082-824-1214 of 021-950-4111 of e-pos Alfred.andrag@agrico.co.za om meer uit te vind oor Agrico se produkte.