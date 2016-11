Agri SA sê regering moet met boere praat oor minimumloon

Agri SA sê die ingewikkelde balans tussen lone en die volhoubaarheid van landbou kan tot werksverliese lei. “Agri SA is van mening dat die arbeidsmag in die landbousektor van kritieke belang is,” sê Neil Hamman, voorsitter van Agri SA se arbeidsbeleid-komitee. Hy het gereageer op die adjunkpresident, Cyril Ramaphosa, se aankondiging oor die hoër nasionale minimumloon wat van toepassing is op alle sektore in die ekonomie.

Die voorgestelde nasionale minimum loon is R20 per uur en R3 500 per maand.

“Terwyl arbeidskoste ‘n groot kostebestuurder is, is ‘n tevrede arbeidsmag ewe noodsaaklik vir optimale produksie in die sektor. Die ingewikkelde balans tussen lone en die volhoubaarheid van boerdery-ondernemings sal tot sekere gevolge soos werksverliese lei.”

“Gegewe die kwesbaarheid van die bedryf op die oomblik, vra Agri SA vir in-diepte navorsing en konsultasie saam met alle landbou-rolspelers, veral boere in die droogte gebiede, diegene wat stywe internasionale kompetisie in die gesig staar, asook opkomende boere.”

“Agri SA verwelkom die feit dat sukkelende boere hulle steeds kan beroep op Artikel 50 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes wat voorsiening maak vir vrystellings van ministeriële vasstellings.

“Ons verwelkom ook die feit dat die deskundige raadgewende komitee aanbeveel het dat ‘n laer gemiddelde van toepassing is op huis- en plaaswerkers, afhangende van die omstandighede”, sê Neil.

Agri SA bly besorg oor die huidiges stand van die landboubedryf. Die skep van meer besighede en die versekering van hoër produktiwiteit en mededingendheid moet Suid-Afrika se eerste prioriteit wees.

Uitgereik deur Agri SA