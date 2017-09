Agri SA se Jongboerfinaliste in elke streek word aangewys

Dit is vanjaar die dertiende jaar wat die kompetisie van Jongboer van die Jaar deur Toyota SA geborg word. Die nasionale wenner sal op 19 Oktober 2017 in Centurion aangewys word.

Die provinsiale wenners kwalifiseer almal as finaliste vir die nasionale kompetisie.

Die volgende jongboere is pas aangewys in die verskillende streke:

Agri Limpopo: Pieter Nel

Pieter Nel van die plaas De Wagendrift in die Groblersdal-distrik is as Agri Limpopo se Jongboer van die Jaar gekroon. Hy is getroud met Bernadene en die egpaar het drie kinders. Pieter boer saam met sy pa en twee broers waar hulle sitrusvrugte, saadmielies, katoen, soja- en droëbone verbou.

Hy streef daarna om sy boerdery uit te brei en meer sitrus onder nette en sy saaiboerdery te vergroot deur grond aan te koop. In al die vertakkings word presisieboerderymetodes toegepas. Die rol volgens Pieter vir jongboere in die ekonomie is om voedselsekerheid te handhaaf, werk te skep en om die voorpunt van tegnologie te bly.

Hy is baie positief oor die landbou, die toekoms van jongboere en is gemotiveerd en passievol oor die bedryf en sy boerdery se toekoms. Sy boerdery is divers en kan met die regte bestuurbesluite, kultivar keuse en motivering een van die mees winsgewendste boerderye in die omgewing word. Hy hou daarvan om soveel moontlik inligting in te win voordat hy enige besluit neem as ‘n resep vir sy sukses tot dusver. Hy doen goeie navorsing en proewe waarop bestuursbesluite gebaseer word en deel graag sy resultate met ander.

Hy is voorsitter van die Loskop-studiegroep en is betrokke by Loskop Agri asook Loskop-Suid Boerevereniging.

Agri Oos-Kaap: Stefan Erasmus

Agri Oos-Kaap se Jongboer van die Jaar is Stefan Erasmus van die plaas Beskuitfontein in die Middelbrug-distrik. Stefan is getroud met Yolandi en beskik oor ‘n ingeneurskwalifikasie wat hy aan die Universiteit van Stellenbosch behaal het. Stefan boer hoofsaaklik met Merino’s asook Bonsmaras.

Hy sien jongboere as die bewaarders van die grond en beskou dit as ‘n voorreg om deel daarvan te wees. Hy glo daarin om sy kennis te verbreed en dit met ander te deel, is positief oor die landbou en lei deur ‘n voorbeeld te stel vir sy personeel en as rolmodel op te tree.

Die boerdery beskik oor ‘n goeie infrastruktuur, doeltreffende waterbewaring asook besproeiingstegnieke. Goeie veld rehabilitasie en verbetering word toegepas en die risiko’s word aktief bestuur. Hy poog om die boerdery so te bestuur dat dit sy maksimum potensiaal kan bereik en om beskikbare tegnologie aan te wend om langtermyn groei, effektiwiteit en produktiwiteit te verseker. Op ‘n deurlopende basis is hy betrokke by gemeenskapsboere waar hy sy kennis met hulle deel en help met die verbetering van hulle genepoel.

Stefan is betrokke by die plaaslike boerevereniging as sekretaris en ‘n bemagtingsprojek om nuwe generasie veeboere en werkers in die distrik op te lei.

Agri Noord-Kaap: Jaco Strauss

Die wenner van Agri Noord-Kaap se Jongboer-kompetisie is Jaco Strauss van die plaas Lekkerkry in die Vaalhartsdistrik. Hy is getroud met Elna en die egpaar het drie kinders. Die boerdery bestaan hoofsaaklik uit graanverbouing meet mielies as hoofvertakking gevolg deur katoen. Pekanneut verbouing vorm ook ‘n belangrike vertakking in die boerdery van meer as 700 ha onder besproeiing.

Volgens Jaco speel jongboere ‘n belangrike rol in Suid-Afrika en rus daar ‘n groot taak op hulle skouers om opkomende boere te bemagtig terwyl ekonomiese uitdagings oorkom moet word in ‘n swak ekonomiese omgewing.

Sy boerderybedrywighede strek oor ‘n wye gebied en daarom is goeie beplanning in die daaglikse bestuur daarvan belangrik. Jaco is ‘n goeie bestuurder, gedissiplineerd en baie innoverend. Hy is voortdurend opsoek na maniere om meer effektief te boer, sy opbrengs te verhoog maar ook kostes te spaar. Hy is aktief betrokke by gemeenskapsprojekte en ploeg terug in die gemeenskap om te verseker dat daar toekomsverwagtinge vir die nageslag is.

Hy is voorsitter van plaaslike boerevereniging en lid van Graan SA asook die Vaarhartsdistrik Landbou-unie. Hy is ook voorsitter van die privaatskool waarin hy ‘n reuse-aandeel gehad het in die oprigting daarvan. Jaco sê dat sy betrokkenheid by die skool vir hom belangrik was om te verseker dat sy kinders asook die van die gemeenskap goeie onderrig ontvang.

KwaZulu-Natal: Ross Lowe

Ross boer op die plaas Riverton in Richmond-distrik van KwaZulu-Natal. Hy is getroud met Carla en hulle het drie kinders. Die boerdery bestaan hoofsaaklik uit kiwivrugverbouing, asook kool en aartappels.

Volgens Ross speel jongboere ‘n groot rol in die Suid-Afrikaanse ekonomie en hulle is die toekoms van voedselsekerheid en die bewaarders van die bodem vir die nageslag. Hy is verder van mening dat die ekonomie nie kan floreer indien voldoende kos nie geproduseer word nie.

Hy glo daaraan om ‘n voorbeeld te stel en werk graag in ‘n span wat voortdurend daarna streef om te presteer. Ross vind alternatiewe om negatiewe omstandighede te bowe te kom. Kiwivrug verbouing is ‘n relatiewe nuwe kommoditeit en is tans besig om homself in eie reg te posisioneer en Ross is van mening dat dit ‘n groot bedryf kan word.

Bewaring, volhoubaarheid, risiko vir menslike gesondheid en die besoedeling van water, waterkwaliteit en waterveiligheid is faktore wat hy in ag neem in sy besluitnemingsproses.

Ross is betrokke by gemeenskapsaktiwiteite, landbou-unie, waterbestuursassosiasie, skole en fondsinsamelingsprojekte.

Bron: Agri SA nuusbrief