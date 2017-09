Agri Noord-Kaap kongres 2017: Is boere betrokke?

Die 38ste Agri NK kongres is in Kimberley by die Horseshoe Inn gehou. Henk Van Wyk begin met sy presidentsrede om te sê dat hierdie jaar die moeilikste landboujaar in die geskiedenis van Agri NK is. “Aan die westekant van ons provinsie sit ons met die mees uitmergelende droogte in die afgelope 100 plus jare sedert daar rekords gehou word.”

Hy sê ook: “Ons kyk maklik vas in die branders en golwe en ons sit benoud in ons bootjies en skep die water uit, terwyl die wind ons verinneweer, maar op geen stadium klim ons uit die water en loop na waar dit veilig is nie. Ons sal uitdagings eerder ignoreer.”

Henk noem die belangrikste uitdagings vir boere in die NK: Water – die kwaliteit van water en hoe water bestuur word. “Daar sal dringend gekyk moet word na die gehalte van water vir ons besproeiingsgebiede. As gevolg van waternood in ons westelike gebied en die hele Wes-Kaap sal daar innoverende denke moet geskied.” Volgens hom sal waterbeperkings die nuwe normaal wees as daar nie behoorlike beplanning en bestuur is nie.

Dan grond, grondhervorming, arbeid en veiligheid. “Agri SA en sy affiliasies sal daad by woord moet sit oor grondhervorming en dit self in werking moet stel met behulp van bestaande en nuwe finansieringsmodelle,” sê Henk.

Die droogte is ook ‘n groot uitdaging vir boere in die Noord-Kaap. Henk het Agri SA bedank vir die stigting van die droogtehulpfonds en vir die donateurs wat finansieel of deur skenkings ‘n bydrae gelewer het asook die voerverwerkingsmaatskappye wat Agri NK ondersteun en voer verwerk het.

“Dankie ook aan die Noord-Kaap se Departement van Landbou vir lusernskenkings wat deur Agri NK verwerk kon word en aan boere beskikbaar gestel is teen ‘n gunstige prys en Graan SA vir die koördinering van silosertifikate om mielies meer bekostigbaar in die noodgebiede te lewer,” sê hy.

‘n Nuwe dringende ontwikkeling is die totstandkoming van ‘n risiko bestuurslessenaar by Agri SA. “Baie dankie aan Senwes vir die ruim bydrae ter waarde van 450 000 vir die ontwikkeling van sodanige lessenaar en beleid. Ons sal op onsself finansieel aangewese moet wees om te oorleef,” voeg Henk by.

Verdere sprekers wat die dag op die kongres gepraat het was Johannes Möller, president van Agri SA. Hy het gepraat oor hoe boere hulleself moet posisioneer in die huidige politieke bestel.

“Ons moet iets doen om ekonomiese groei te herstel,” sê hy.

Hy het ook gewaarsku dat grond toenemend misbruik gaan word en sê Agri SA word beskuldig dat hulle nie ‘n beleid oor grond het nie, en dit is nonsens. “Ons erken dat SA ‘n goeie grondwet het en ons grondbeleid daarby moet inpas.”

Hy het ook oor die watersituasie gepraat wat Henk aangeraak het. “Die era van voldoende water is verby met die droogte. ‘n Oorvloed water oor ‘n langer termyn is verby, al kry ons weer vloede.”

Hy sê ook landbou speel ‘n positiewe rol in SA. “Ons moet dit bemark en aanhou bemark. Ons moet die volhoubaarheid van landbou verseker en die doeltreffendheid van Agri SA deurlopend verbeter. Ons moet ons rol verander en uitbrei en met vertroue in die landbou belê.”

Dr Roelof Botha, ekonoom, het gepraat oor beleggingsopsies te midde van ekonomiese en politieke onsekerheid. “Die ekonomie kon nie meer as 2% die laaste 50 jaar groei nie.”

Hy sê duidelik dat ons nie “rommel” is nie en dat ons nie in ‘n resessie is nie.

Dan het Dan Kriek, adjunkpresident van Agri SA, gepraat oor hoe moet georganiseerde landbou homself posisioneer sodat landbouprodusente volhoubaar en in ‘n veilige omgewing maksimaal kan produseer in ‘n falende staat. Hy sê die landbousektor is breed en divers.

Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA, het weer die punte aangeraak oor hoe Agri SA se struktuur die boere in die toekoms gaan bedien. “Ons moet in SA saamwerk,” sê Omri.

“Ons is die enigste land in Sub-Sahara Afrika wat voedselseker is. Agri SA is ‘n oplossingsgedrewe onderneming en kommunikasie is ‘n kerndeel van wat ons doen.”

Harry Prinsloo, veeboer en voorsitter van Agri SA se bedryfskamer het laastens gepraat oor hoe die regering en bedrywe moet handevat om te verhoed dat Suid-Afrika ‘n mislukte staat word.

Henk het sy presidentsrede afgesluit deur te sê: “Ons het min beheer oor wat rondom ons gebeur, maar ons het volle beheer oor waarop ons fokus. Is ons aktief betrokke by munisipaliteite, landbouverenigings en plaaslike forums wat die gemeenskap bedien? Want dit is waar verandering gaan begin.”