Agri Mega Week: Bekostigbare kos vra spanwerk

Agri Mega Week, Suidelike Suid-Afrika se grootste landbou tentoonstelling, in Bredasdorp het vanjaar daarin geslaag om doelgerigte samewerking tussen die landbou en die res van die waardeketting vir basiese voedselsoorte te beklemtoon.

Orton King, groep uitvoerende direkteur van die Mega-groep, sê daar is ‘n klemverskuiwing na die belangrikheid van die volle waardeketting op die pad na voedselsekerheid vir ‘n groeiende wêreldbevolking.

“Oor die jare het Agri Mega Week, as ‘n dinamiese platform met seisoene van groei en aanpassing ontwikkel. Ons oorsponklike meganisasie uitstalling is vandag, met tegnologiese verandering en die verandering van rolle in die waardeketting, ‘n groter en beter bemarkingsplatform met veel meer as net primêre landbou,” sê hy.

Orthon sê die landbou se bydrae tot volhoubare voedselvoorsiening is ‘n spanpoging en word nie net deur primêre produksie op die plaas bepaal nie. “Van ons bekendste masjinerie, en ander insetverskaffers by Agri Mega Week bevestig dat hulle vanjaar te midde van ‘n stram mark, baie goeie sake gedoen het. Talle ekspo transaksies se werktuie word nou afgelewer.”

Druk op die ekonomie, sake- en huishoudelike begrotings het die aantal besoeke aan Agri Mega Week vanjaar laat afneem. Daar was teenoor 2015 ‘n toename in die hoeveelheid landelike-, landbou- en stedelike besoekers, wat nie genooide gaste was nie.

“Dit is ‘n goeie teken en wys dat meer mense met koopkrag Agri Mega Week as sakeplatform gebruik. Die boodskap van uitstallers en deelnemers word toenemend aan die regte mark oorgedra. Gemeet aan die impak van die droogte op die boer se koopkrag het Agri Mega Week 2016 verseker beter gevaar as wat die landbou tans algemeen presteer,” sê Orthon.

Hy sê groot- en kleinvee ras en interras skoue en kampioenskappe het in 2016 in die slag gebly omdat veeteeltgenootskappe weens die droogte te min goeie gehalte diere vir uitstalling kon aanbied. “Ons het nietemin meer veerastentoonstellings as ooit vantevore by die ekspo vertoon. Ons sien met verwagting uit na die 100 ste internasionale bestaansjaarvieringe van die S.A. Hereford-genootskap by Agri Mega Week in 2017, waar die wêreld se beste Herefords en hulle telers sal deelneem.”

Hy benadruk dat Agri Mega Week by die besigheidsomgewing aanpas. “Met tegnologiese vooruitgang en integrasie met die waardeketting, is ons toekomsgerig geposissioneer want die waardeketting en die verbruiker is interafhanklik. Vir oorlewing bly almal egter afhanklik van winsgewende produksie op die plaas. Dit is verseker ‘n oorweging in die uitbouing van die jaarlikse Agri Mega Week as internasionale voedsel- en vesel-waardeketting ekspo.

Orthon bedank besoekers, uitstallers, deelnemers en projekvennote vir hulle ondersteuning. Agri Mega Week 2017 sal vanaf Woensdag 13 tot Saterdag 16 September by Mega Park, Bredasdorp aangebied word. Besoek www.agrimegaweek.co.za vir inligting. Vir navrae skakel 028 424 2890.

Saamgestel en uitgereik deur Mega Media