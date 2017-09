Die AGFO-landbou- en bosbouskou op Witrivier is pas amptelik geopen deur Michael Peter, uitvoerende direkteur, Forestry SA.

Die meer as 100 uitstallers is gereed, die kettingsae is geghries vir die saagwedstryde en die geur van pannekoek hang al in die lug. Die skou hou aan tot Saterdag en word net agter die Casterbridge Lifestyle Center gehou.

ProAgri se stalletjie is by die ingang. Kom maak gerus ‘n draai!