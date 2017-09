AGFO bring landbou- en bosboumense bymekaar

Die water het gestort, spaanders het gevlieg en die tonge het geklap op die jaarlikse AGFO-skou op Witrivier. Bosboumense en die verskaffers van bosboutoerusting neem die vernuftige hantering van hulle toerusting baie ernstig op. Nuwelinge en hardebaarde het met geesdrif aan die saagwedstryde deelgeneem en dit is voorwaar ‘n ervaring om te sien hoe ‘n groot stomp in ‘n paar sekondes in dun skywe verdwyn.

Brandbestryding is ‘n groot en nare deel van bosbou en die demonstrasie van vlieëniers se vernuf om ‘n massa water op presies die regte plek te laat neerstort is nie net ‘n skoutoertjie nie. Reuse bosbrande het die dag voor die skou in die omgewing uitgebreek. Baie van die organiseerders, uitstallers en boere moes alles los om eers te gaan keer dat jare se beleggings in vlamme opgaan.

Op die terrein agter die interessante Casterbridge Lifestyle Centre het die uitstallers voortgegaan om hulle ware te vertoon aan besoekers en aan mekaar, want dit was ook ‘n uitstekende onderlinge skakelgeleentheid.

Hier is ‘n paar van die interessante uitstallings waar ProAgri ‘n draai gemaak het:

Woodmizer bied oplossings vir bosbouers en ook ander boere wat hout het om te verwerk vir ‘n bykomende inkomste. Ook kontrakteurs wat help met ontbossing van indringerplante kan gerus by Woodmizer aanklop. Hulle het ook verskuifbare toerusting wat bome in planke of bosse in spaanders kan verander. Die span wat by AGFO gereed gestaan het, was Robert Moxham, Thanel Strauss, JJ Oelofse en Etienne Nagel.

Geen saag is sy sout werd sonder ‘n behoorlike lem nie. The Saw Specialist is ‘n familie-onderneming wat al van 1966 af die bosbou- en saagbedryf bedien. Hulle vervaardig self sae en lemme van hoogstaande gehalte, asook ‘n masjien wat lemme kan skerpmaak. Hulle Laeveldman is Mike Dewar.

Rudamans is ‘n baie bekende landbouhandelaar in Nelspruit wat ‘n wye reeks landboutoerusting, van trekkers en grondbewerkingstoerusting tot kettingsae aanhou. Daar is egter nie net werksgoed nie, maar ook speelgoed, soos die safari-oplossing agter op jou bakkie. Nou kan jy maklik orals ry, kosmaak en slaap sonder om te sukkel met ‘n waentjie.

Joey Lascelles is die voorsitter van die skoukomitee. Teen Saterdag het sy ‘n interessante spannetjie “werkers” bymekaar gemaak om te help met die vermaaklikhede. Baie aandag is gegee aan bedrywighede vir groot en klein.

Skei die kaf van die koring! Jansmior bou siwwe vir ‘n wye reeks toepassings en in alle groottes. Daar is ook siwwe vir graanboere beskikbaar en hulle lewer landswyd diens. Jan-Daniël van Staden sê hulle vakmanskap is hulle trots.

Geen boerdery beteken enige iets sonder water nie, maar Rainbow Reservoirs bied veel meer as net jou gewone plaasdam. Hylton Cruse sê boere kan met hulle praat oor enige bergingsuitdaging. Die materiaal wat hulle gebruik vir hulle reservoirs word van 60% sink en 40% alluminium gemaak en hulle het reeds oral in Afrika damme opgerig, ook vir die opgaar van water vir brandbestryding.

Elpro Solutions help jou om jou hande los te maak vir ander take terwyl jou pakhuis homself bestuur met al hulle outomatiseringsoplossings. Desmond Stevens sê hulle spesialiseer in macadamia-droging, maar kan ook enige ander pakhuis- en vervoerbanddienste lewer.

Francois Marais van Plastic Man is ook die plaaslike handelaar van MEPS se elektriese heiningstelsels. By AGFO het hy ‘n verskeidenheid besproeiingsoplossings getoon, soos die swart pype wat hulle in alle diktes en sterktes vervaardig en ook hulle eie sproeierpatent. Die sproeiertjie kan regstreeks in ‘n pyp gebruik word, sy grootte en spreipatroon kan verstel word en verstoppings gaan jou baie minder besig hou!

Alternative Structures het al daardie ekstra toebehore wat jy nodig het in die houtbedryf, soos ‘n toestel om die werklike hoogte van ‘n boom te meet. Riaan de Winnaar het met skougangers oor hulle staatmakerprodukte gesels.

Hou die spasie dop vir nog AGFO-nuus!