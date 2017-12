AgChem word Rolfes Agri

POWER-UP, MOER-TU en ECKLOMAX is huishoudelike name in die landboubedryf en nou is dit ook tyd vir die maatskappy wat hierdie produkte vervaardig om naam te maak!

Op ‘n spoggerige geleentheid in Pretoria het AgChem Africa, die vervaardiger, aangekondig dat die maatskappy voortaan bekend sal staan as Rolfes Agri. Rolfes is ‘n maatskappygroep wat in Suid-Afrika ontstaan het, met verskeie plaaslike en internasionale vertakkings, waarvan landbou net een is.

AgChem is in 1998 gestig om ‘n gaping in die landbouchemiese mark te vul om spesialisprodukte vir veral hoëwaardegewasse te ontwikkel. AgChem is bekend vir sy bevorderingsprodukte (adjuvants), blaarvoeding en gewasbeskerming. Rolfes het in 2013 70% aandele in die maatskappy gekoop en besit sedert 2015 100% van AgChem.

Die bestuurspan het besluit dit is tyd om sy verbintenis met Rolfes as moedermaatskappy uit te lig en op so manier ‘n sterkter identiteit in die landboumark te vestig.

Gerhard Badenhorst, besturende direkteur, het tydens die bekendstellingsgeleentheid gesê hulle produklys maak al hoe meer voorsiening vir biologiese produkte met organiese klassifikasie, wat beteken dat die Chem in AgChem nie die hele storie vertel nie.

Gerhard sê as Rolfes Agri sal hulle net soos altyd voortgaan om na hulle verspreiders en gebruikers se behoeftes te luister en doelgemaakte produkte te ontwikkel.

“Ons is die mense wat daaraan werk om ‘n kalsiumspuitmiddel teen bitterpit by appels te ontwikkel,” sê hy. “Ons gee nie vir boere ‘n hoofstroom algemene produk met die idee dat dit miskien ook vir iets sal werk nie, ons formuleer ‘n produk om aan ‘n bepaalde behoefte te voldoen.”

Dr Freddie Denner staan nie verniet in Suid-Afrika as die aartappeldokter bekend nie. Sy navorsing by die LNR se Instituut vir Groente en Sierplante het aartappelboere gehelp om menige gevreesde siektes te oorwin. Onder leiding van dr Freddie is Rolfes Agri se span navorsers voordurend besig om beter en gesonder oplossings vir gewasbevordering te ontwikkel.

Hulle produkte is geregistreer vir gewasse soos aartappels, druiwe, sitrus, neute, steenvrugte, mango’s, avokado’s, sojabone, mielies en uie.

In die goed toegeruste fabriek en vermengingsaanleg in Mundtstraat, Waltloo, kan tot soveel as 10 000 liter van ‘n produk op een slag gemeng word, maar ook so min as 400 liter. ‘n Spesiale verpakkingsaanleg is onlangs in die fabriek opgerig vir kleinervolumeverpakkings vir die kleinboere in Afrika.

Gemiddeld beweeg daar elke dag, afhangende van die seisoen, so 35 tot 40 ton vermengde materiaal uit die fabriek uit.

Hoef nie bang te wees

Christo van der Walt, wat in beheer van die produksieprosesse is, het met die bekendstellingstoer deur die fabriek aan die verteenwoordigers van Rolfes Agri se verspreiders gesê die fabriek het nog heelwat produksiekapasiteit – hulle hoef nie bang te wees om produkte te verkoop nie!

Van die fabriek af gaan al die verpakte produkte so ‘n entjie straat-af na die reuse pakhuis en verspreidingsentrum. Die sentrum het 4 000 m2 pakplek onderdak.

‘n Goeie voorraad van alle grondstowwe wat in die vervaardigingsproses gebruik word, word ook in die pakhuis gehou. Baie van die grondstowwe kom uit lande so ver soos Sjina en Peru, en deeglike beplanning is nodig om seker te maak daar is genoeg van alles vir die seisoen. Die pakhuisbestuurder, Johan Boshoff, sê dit kan tot vier maande neem om koper van Peru af te kry, so dit is belangrik dat daar genoeg plek moet wees om produkte vooruit te bestel en te berg.

Hy sê nou in die plantseisoen is dit nie vreemd dat daar tot 200 ton produkte per dag uit die pakhuis versend word nie.

Rolfes Agri het ook pakhuise in Christiana, Pietermaritzburg en die Paarl vanwaar die verspreiders produkte kan bestel.

Die verteenwoordigers van die verspreiders is eintlik deel van die Rolfes Agri-familie en hulle word deeglik opgelei om al die produkte te verstaan en boere by te staan met tegniese kundigheid. Die verspreiders is Bayagro, Inteligro, Nexus, Farmers Agri-Care en Laeveld Agrochem, wat elkeen in ‘n bepaalde streek werk.

Rolfes Agri vervaardig ook produkte vir sommige van hulle verspreiders. Die maatskappy besit 278 plaaslike registrasies vir produkte en 70 internasionale registrasies. Net die hoogste standaarde word deurentyd gehandhaaf om die veiligheid en gehalte van produkte te verseker.

Kontak Leona Vermaak by 082-571-2040 of leona@agchem.co.za vir meer inligting of besoek die nuwe Rolfes Agri- webwerf om te kyk wie is jou naaste verspreider, www.rolfesagri.co.za.