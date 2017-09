Afrikaanse STROMBOLI

Puff Pastry is die alewige “hou-my-uit-die-moeilikheid-uit” bestanddeel! Van soet, tot sout – hierdie deeg is ongelooflik maklik om mee te werk en baie vergewensgesind.

Ons gebruik vandag hierdie lekker deeg en natuurlik – oorskiet braaivleis!!

Jy benodig:

– 1 Rol Puff Pastry

– Oorskiet braaivleis, in repe gesny

– Sous van jou keuse (Blatjang / Sweet Chilli / Tamatiesous – jy kry die idee)

– Gerasperde kaas

– 1 eier, geklits

– Speserye na smaak (ek gebruik my go-to Garlic & Herb)

– Opsioneel: Gesnipperde Spek

Nou maak jy so:

– Rol jou Puff Pastry oop.

– Smeer die sous van jou keuse egalig in die middel van die deeg af (breë strook)

– Sny nou skuins kepe in die deeg tot teen aan die sous. (Sien fotos)

– Plaas nou jou vleis repe en kaas op die sous.

– Vou die repe deeg een na die ander oor mekaar dat dit soos ‘n vlegsel lyk.

– Smeer met geklitste eier en sprinkel met jou speserye.

– Plaas dan nou orige kaas en spek bo-op en bak teen 180’C vir 20 – 30 min.

*Vulsels: Jy kan letterlik enigiets hier binne sit. Van soet tot sout vulsels.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.