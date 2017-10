AfriForum se 9-puntplan vir buurtwagstigting

Die Grondwet, wetgewing en regspraak gee jou as ’n wetsgehoorsame burger die reg om jouself en jou gesin te beskerm binne die raamwerk van die wet. Kragtens wetgewing en gevestigde praktyk is jy geregtig om ʼn buurtwag in jou gemeenskap te stig. Hierdie entiteit is nie onderhewig aan ander sekuriteitmaatskappye en/of gemeenskapspolisiëringsforums nie, maar moet verkieslik in samewerking met die SAPS gestig word. Hierdie buurtwagte het die verpligting om te verseker dat hulle binne die raamwerk van die Grondwet en wetgewing optree.

Verhoudinge bou en samewerking met ander entiteite soos die SAPD en GPF is baie belangrik, maar wel sonder om jou identiteit prys te gee. Hoe begin ek?

Jou 9-puntplan

Voorbeeld: Koos woon in Waterkloof. Die afgelope paar weke was daar verskeie inbrake in die omgewing. Die polisie sukkel om hierdie probleem hok te slaan weens ʼn tekort aan patrollievoertuie en personeel. Koos besluit om ’n buurtwag te stig.

Die eerste stap in hierdie proses sal wees om ʼn gemeenskapsvergadering te reël waar al die betrokke rolspelers van die buurt teenwoordig is. Die besluit van die vergadering is om die proses vir die stigting van ʼn buurtwag te begin; wat nou? Op hierdie vergadering moet die rolspelers ʼn projekkoördineerder en taakspan verkies om die proses te stuur. ’n Algemene waardering by wyse van ʼn AfriForum-veiligheidsvraelys kan nou gedoen word om die behoefte van die gemeenskap te bepaal. Kry dit by veiligheid@afriforum.co.za. Die tweede stap is vir Koos om by die AfriForum-hoofkantoor in Pretoria die besonderhede van die koördineerder in sy gebied te kry, sodat die koördineerder kan help om vir die gemeenskap ’n AfriForum-inligtingsessie te kom aanbied. Ná afloop van die inligtingsessie kan die gemeenskap besluit om onmiddellik te begin met die stig van ʼn buurtwag. Die AfriForum-verteenwoordiger sal die dokumentasie wat vir die stigting benodig word by hom hê. Indien daar nog nie ʼn tak gestig is nie, sal dit eers op die betrokke aand gestig moet word. Nadat al die vorms ingevul en onderteken is, sal die struktuur formeel gestig wees met die betrokke bestuurslede en sektorleiers. Laasgenoemde is ’n oudit-voorvereiste. Dit sal die buurtwagvoorsitter se verantwoordelikheid wees om, in samewerking met die AfriForumkoördineerder, te verseker dat die struktuur doeltreffend funksioneer. Na die stigting kan die voorsitter met die betrokke AfriForum-koördineerder reël vir opleiding. Die opleiding sluit in: patrollie-, radio- en noodhulpopleiding, voorvalbeheer, selfverdedigingsklasse, teenverkragtingsklasse, reaksiespanopleiding en nog vele meer. Die buurtwag moet begin met die beplanning en vestiging van infrastruktuur soos ʼn radionetwerk, glimbaadjies, voertuigmagnete en die vestiging van ʼn GOS (gesamentlike operasionele sentrum). Uitgawes in hierdie verband kan uit die betrokke takfondse betaal word, onderhewig aan die beskikbaarheid van geld. Identifiseer rolspelers in die gemeenskap, soos die SAPD en GPF, en sluit samewerkende ooreenkomste met hulle. Reël so gou moontlik ’n gesamentlike massapatrollie in jou buurt. Stel ʼn behoorlike operasionele plan saam en betrek rolspelers soos die SAPD, die metropolisie, GPF, sekuriteitmaatskappye en ander private buurtwagte om deel te neem. Dit is altyd wys om die samewerking van die plaaslike SAPD te kry vir die projek. Reël ʼn vergadering met die stasiebevelvoerder en gaan verduidelik vir hom die operasionele plan. Verseker dat die struktuur volhoubaar en op gereelde basis patrollie ry. Dit is noodsaaklik om te verseker dat jou buurtwag altyd binne die raamwerk van die wet en die Grondwet optree. AfriForum-hoofkantoor bied aan sy strukture strafregtelike regsbystand en buurtwagversekering, maar slegs in gevalle waar dit ’n betalende AfriForum-lid is en waar hy wel binne die raamwerk van die wet opgetree het.

Die onlangse gebeure in Coligny is ’n duidelike voorbeeld van wat kan gebeur indien ’n gemeenskap nie pro-aktief organiseer en strukture bou nie. Ons befonds die oplossing, nie die probleem nie!

Hein Gonzales is risiko- en ondersteuningbestuurder by die burgerregte-organisasie, AfriForum, se afdeling vir gemeenskapveiligheid.

Artikel verskaf deur Maroela Media