AFGRI bereik nuwe hoogtes met JCB AGRICULTURE

Wanneer reuse saamwerk, kan die aarde behoorlik sidder en beef! AFGRI, die leier in landbou-oplossings en voedselverwerking in Suid-Afrika, is pas aangewys as die verteenwoordigende handelaar vir die Britse maatskappy, JCB, se landboutoerusting in die land.

Boere het dus nou deur hulle naaste tak van AFGRI Meganisasie toegang tot JCB se uitgebreide reeks oplossings vir materiaalhantering en konstruksie. Patrick Roux, besturende direkteur AFGRI Equipment, sê JCB het so ’n wye verskeidenheid produkte en hulle is so veelsydig en aanpasbaar, dat ’n boer nie verder hoef te soek vir enige materiaalhantering- of konstruksie-oplossing nie.

Die 20 takke van AFGRI Meganisasie (Equipment) hanteer ’n groot verskeidenheid wêreldklas handelsname in landboutoerusting en JCB se toerusting sal baie van die masjinerie aanvul. “Die reeks toerusting wat nou beskikbaar is, sal die lewe makliker en meer kostedoeltreff end maak vir ons kliënte.

Dit sluit in telehanteerders, trekkergemonteerde laaigraaf-trekskoppe (TLB’s) en selfaangedrewe laaigrawe. Hierdie toerusting kan ’n swetterjoel take verrig: in en om die werkswinkel om enigiets te laai, af te laai of te verskuif, en elders op die plaas vir take soos die laai van bale, massakunsmissakke en sitrusbakke tussen boorde. Dit kan ook gebruik word om hoenderhokke skoon te maak waarvoor daar spesiale spesifi kasies beskikbaar is, kuilvoer te hanteer met spesiale kuilvoersnybakke, vir algemene laai- of opligwerk en waterdreineringsbestuur.

Kortweg word die veelsydigheid van hierdie masjiene net beperk deur die verbeelding.

JCB is een van die wêreld se drie topvervaardigers van konstruksie- en landboutoerusting met ’n voetspoor in 150 lande en het reeds 60% van die markaandeel vir telehanteerders in Suid- Afrika bekom.

Boere kan verseker wees van ’n waarborg van een jaar met onbeperkte werksure op JCB se toerusting. Dit is ook moontlik om die waarborg te verleng. Aanpasbare fi nansieringspakkette, met die ondersteuning van ABSA, is ook beskikbaar.

Ontmoet ’n paar produkte

JCB 3CX Agri Eco-trekskoplaaigraaf (backhoe loader)

Dit is die nommer een trekskoplaaigraaf in die wêreld ten opsigte van doeltreffendheid en lae bedryfskoste. Die masjien is toegerus met ’n kragtige 63 kW DIESELMAX-enjin met ’n gemiddelde besparing van 16% op die dieselrekening. Dit het ook ’n vergrote tenk vir ’n langer en meer produktiewe werksdag.

Die 3CX Eco is toegerus met JCB se LiveLink telematiese stelsel wat die masjien se werking dophou, waarskuwingsboodskappe stuur en as waghond teen diefstal optree. Die lugversorgde kajuit is aangewys as die beste in sy klas en bied al die gerief wat ’n operateur nodig het om lank en lekker te kan werk. Dit is geïsoleer teen geraas en vibrasies, al die kontroles is geriefl ik byderhand en die vensters bied ’n uitsig van 360⁰.

JCB 531-70 Loadall Telehandler

Die telehanteerder bied ook goeie uitsig reg in die rondte en spog met ’n verskeidenheid veiligheidsmaatreëls soos ’n ingeboude beskermingsklep wat die arms in hulle posisie sluit sodat dit nie val indien ’n hidrouliese koppelpyp bars nie.

Met die telehanteerder se GPS kan jy virtuele grense opstel om seker te maak die masjien werk net op die plekke waar hy veronderstel is om te wees. Die masjien is maklik om te versien met maklik bereikbare vloeistoffilters en is net so gemaklik om te gebruik met sy enkele stuurstok en duidelike instrumente.

JCB 455ZX-wiellaaiers

Die selfaangedrewe laaiers is ontwerp om in die mees uitdagende omstandighede in die wêreld te werk. Hulle kan maklik versien word, hanteer maklik en bied uitstekende gerief, werkverrigting en brandstofverbruik.

Die 455 ZX se brandstoftenk hou 310 liter sodat jy la-a-a-a-ank kan werk voordat jy moet volmaak, en net die beste tegnologie word ingespan om vinniger te grawe en groter vragte met minder brandstofgebruik te verskuif. JCB se vernuwende hidrouliese pomp met wisselbare verplasing voer ’n vragvoelende stel kleppe wat net krag verbruik wanneer dit nodig is. Dit verseker presiese, doeltreff ende laaigraafbeheer.

JCB TLT30 Teletruk

Die toppunt in produktiwiteit word met die JCB TLT30 Teletruk bereik – die Teletruk kan die werk van vyf masjiene doen, naamlik ’n konvensionele toringvurkhyser, ’n glystuurlaaigraaf, kompakte telehanteerder, rowweterreinvurkhyser en ’n selfl ooplaaigraaf.

Dit beteken groot besparings vir enige operasie. Hegstukke (attachments) kan binne dertig sekondes geruil word met die hulp van die JCB Changezee. Die Teletruk bied uitstekende uitsig vorentoe as gevolg van die unieke kantarm (side boom).

Die kajuit is gerieflik vir die operateur met alle kontroles maklik binne bereik.

Doen navraag by jou naaste AFGRI Meganisasie-tak of besoek www.afgri.johndeeredealer.co.za.