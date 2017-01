70 verkeersamptenare geskors

Die Automobiele Assosiasie (AA) verwelkom die skorsing van 70 amptenare by ses toetsvoertuigsentrums in Johannesburg vir korrupsie. Hierdie is ‘n belangrike stap om paaie in Suid-Afrika veiliger te maak.

“Baie probleme wat verband hou met padveiligheid begin en eindig by die lisensiekantore. Verteenwoordigers van die Departement van Vervoer het hulle kommer oor wydverspreide korrupsie by hierdie sentrums, wat onbevoegde en gevaarlike bestuurders op ons paaie plaas, uitgespreek. Vir ons is dit ‘n bemoedigende en eerste stap in die hantering van hierdie probleme,” sê die AA.

Dié stap kom nadat die minister van Vervoer, Dipuo Peters, vroeër vandeesmaand aangekondig het dat die Padverkeersbestuurskorporasie (RTMC) ‘n oudit van die verkeersentrums sal doen om die vlak van korrupsie in die uitreiking van bestuurderslisensies en padwaardigheidsertifikate te bepaal.

“Ons hoop die ontwikkelings in Johannesburg is net die begin. Die RTMC moet op dieselfde manier regoor die land by lisensiekantore optree sodat die paaie veiliger kan wees,” sê die AA.

Die uitkomste van so ‘n oudit sal die heropleiding van personeel, die verwydering van die korrupte personeel, sterker en meer robuuste stelsels en ‘n skuif na ‘n meer doeltreffende hantering van bestuurdertoetse en padwaardigheid in plek stel.

“Mense wat hulle rybewyse of padwaardigheidsertifikate gekoop het moet ook bewus wees dat die wet op hulle spoor is. Onbevoegde bestuurders en onpadwaardige voertuie dra by tot sterftes op vandag se paaie. Mense wat hulle dokumente koop is skuldig aan hierdie misdade,” sê die AA.

Volgens die AA het SA baie gelisensieerde bestuurders het, maar nie genoeg van hulle is bevoegde bestuurders nie. Met 500-duisend lisensies wat jaarliks uitgereik word en amper 2 000 daagliks is dit belangrik om te weet hoeveel van hulle wettig is.

Bron: Automobiele Assosiasie van SA