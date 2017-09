53ste plaasaanval in die Vrystaat vir 2017

Volgens die VKB/VL Veiligheidslessenaar se statistiek, het die 53ste plaasaanval van 2017 in die Vrystaat Sondagnag, 24 September 2017, op Johnny Muller van die plaas Kimberley in die Frankfort-distrik plaasgevind. Die lessenaar se inligting dui aan dat hy uitgegaan het om sy bakkie in die motorhuis te trek toe twee mans hom aangeval het.

Johnny is twee keer geskiet, een keer in sy nek en een keer in sy kop. Hy word tans behandel in ’n hospitaal in Bloemfontein. Sy bakkie is gesteel, maar dit is later Sondag toegesluit op Standerton gevind. ’n Vuurwapen is ook gesteel en leidrade word tans opgevolg om moontlike verdagtes te vind. Tommie Esterhuyse, voorsitter van Vrystaat Landbou (VL) se Landelike Veiligheidskomitee, sê twee tot drie verdagtes word gesoek, aangesien die Mullers nie seker is of net die twee mans wat hom aangeval het ten tyde van die voorval aanwesig was nie.

Henk Vermeulen, hoofuitvoerende beampte van VL, sê die organisasie wil graag alle boere en die SAPD bedank vir hulle vinnige reaksie op die Mullers se noodoproepe. “Ons veroordeel die aanval ten sterkste en ons hoop dat die skuldiges binnekort aangekeer sal word, en dat hulle suksesvol vervolg sal word. Intussen wens ons die familie sterkte toe in dié tyd, en sal ons hulle bystaan waar ook al moontlik.”

Tommie voeg by: “Niks gee enige iemand die reg om iemand anders se lewe te bedreig of om iemand anders se lewe te neem nie.”

Hierdie aanval is die tweede voorval van ernstige geweldsmisdaad op ’n plaas in die Vrystaat verlede week. Op Dinsdag, 19 September 2017, is ’n werker op die plaas Mara in die Petrusburg-omgewing aangeval. ’n Onbekende aantal verdagtes het die werker aangeval en vasgebind. Die werker se geld en paspoort is gesteel, sowel as elektriese gereedskap en ’n vuurwapen wat binne ’n kluis was. Verdagtes word tans ook nog in die saak gesoek.

Bron: VKB/VL Veiligheidslessenaar