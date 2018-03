Wolmark daal met 2,8%

Op die 25ste veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -2,8% gedaal en op 18043c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 11,57% hoër as ‘n jaar gelede.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 22155 (-2,0%) 21 µ 17063 (-2,6%)

19 µ 19563 (-3,5%) 22 µ 16606 (-2,2%)

20 µ 17847 (-3,3%) 23 µ 14966 (-2,7%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (3 189 bale), Standard Wool (2 942 bale) Tianyu S A Pty Ltd (1 987 bale) . Van die 10 871 bale wat aangebied is, is 10 745 bale verkoop (98%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. JM Du Toit Barkly-Oos AFFH MWF5S.87 16.2µ 68,8% 32 19240c 2. SJ Van Der Walt Adelaide CH MWF4S.59 15.9µ 70,7% 38 18710c 3. JH Klingenberg Wakkerstroom CFY MFS5.67 15.8µ 68,6% 40 18490c 4. Pietcarcor Bdy Bk Rouxville AFY MF4S.80 17.1µ 72,2% 38 18400c 5. JH Klingenberg Wakkerstroom BH MWF5S.75 16.4µ 68,0% 45 18390c 6. JD Hancke Bdy Trust Bethal CL MWF4E.60 16.6µ 70,8% 38 18380c 7. Van Zyl Bdy Victoria-Wes CL MWF4E.62 15.9µ 67,3% 54 18300c 8. I L Phillips and Sons Molteno BH MWF5E.70 16.5µ 68,0% 43 18110c 9. Rondawel Bdy (Edms) Bpk Klaarstroom BH MWF4E.63 16.2µ 69,9% 44 18000c 10. JH Klingenberg Wakkerstroom BFY MF4S.75 16.8µ 69,7% 44 17900c

Die volgende veiling katalogus P2617 sal op 14 Maart 2018 plaasvind.

Bron: BKB