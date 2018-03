Wolmark styg met 1,0%

Op die 24ste veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met +1,0% gestyg en op 18560c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 14,17% hoër as ‘n jaar gelede.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 22612 (+1,1%) 21 µ 17515 (+1,7%)

19 µ 20271 (+1,8%) 22 µ 16984 (+1,2%)

20 µ 18456 (+0,7%) 23 µ 15376 (+1,2%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 394 bale), Standard Wool (2 107 bale) Tianyu S A Pty Ltd (1 543 bale) . Van die 8 071 bale wat aangebied is, is 8 033 bale verkoop (99%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. Wicar Boerdery Bk Vrede AH MWF4E.96 16.4µ 70,4% 36 19320c 2. JC Erasmus Steynsburg BH MWF5E.64 16.0µ 71,5% 33 18900c 3. Wicar Boerdery Bk Vrede CL MWF4E.66 16.8µ 69,8% 41 18110c 4. Wicar Boerdery Bk Vrede BL MWF4E.80 17.2µ 70,1% 37 18010c 5. A Burgers Wakkerstroom AH MWF4E.90 16.9µ 69,4% 33 17810c 6. JV Burgers Wakkerstroom CL MWF4E.71 16.8µ 69,8% 40 17800c 7. SJ Van der Merwe & Seun Murraysburg CMY MF4S.68 16.5µ 66,3% 38 17800c 8. LR Eybers Rietbron BH MWF4E.72 17.0µ 68,2% 46 17710c 9. Baviaanskrans Bdy (Pty)Ltd Cookhouse AFY MF4E.82 16.8µ 66,3% 37 17680c 10. JA Trust Trompsburg BFY MF4S.67 16.62µ 66,2% 42 17660c

Die volgende veiling katalogus P2517 sal op 7 Maart 2018 plaasvind.

Bron: BKB